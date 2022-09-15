中國國航8月客運運力投入按年升34.8%
2022年09月15日 20:08
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中國國航(00753)公布，8月合併旅客周轉量(按收入客公里計)按年上升、按月下降。客運運力投入按年上升34.8%，按月下降5.9%；旅客周轉量按年上升 56.4%，按月下降4.9%。其中，國內客運運力投入按年上升37.3%，按月下降6.7%；旅客周轉量按年上升60.1%，按月下降5.5%；國際客運運力投入按年上升2.1%，按月上升15.3%；旅客周轉量按年下降7.3%，按月上升12.3%；地區客運運力投入按年下降42.9%，按月上升86.4%；旅客周轉量按年降39%，按月升161.4%。平均客座率為66.9%，按年升9.2個百分點，按月升0.7 個百分點。其中，國內航線按年升9.6 個百分點，按月升0.9個百分點；國際航線按年降5.4個百分點，按月降1.4個百分點；地區航線按年升2.7個百分點，按月升12.3個百分點。
貨運方面，貨運運力投入(按可用貨運噸公里計)按年降 22.7%，按月下降24.3%；貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)按年下降 38.9%，按月下降26.6%；貨運載運率為39.2%，按年降10.4個百分點，按月降1.3個百分點。