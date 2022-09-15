香港金融業四面楚歌　廣邀大行出席峰會力挽國金地位

港府對入境人士實施嚴格的防疫措施令本港淪為「孤島」，更有金融業人士慨嘆過去累積的成就似逐塊積木被拆下來。正當香港招攬國際金融業巨頭來港出席「造勢峰會」有眉目之際，一河之隔的深圳，遠至新加坡和倫敦，均扭盡六壬搶人才以擴大競爭優勢，為經濟活動邁向疫後正常化時代做好準備。

香港寄望11月初舉行的「國際金融投資峰會」，能夠雲集國際金融機構的一把手，重振本港作為「國際金融中心」的聲威。可區內主要競爭對手之一的新加坡，偏要差不多同時舉行「金融科技節」，星港金融對壘味道甚濃。所幸的是，最新消息指，20家左右的國際金融機構打算派出「C-Suite」管理層，即行政總裁(CEO)和財務總監(CFO)等「Chief」字頭的要員來香港捧場，若按現行制度，他們可能要接受3日酒店隔離。

財經事務及庫務局局長許正宇周四出席活動時沒有回應上述是否屬實，亦無談及峰會籌備進度，惟透露自己將於菲律賓馬尼拉逗留兩星期出席亞洲開發銀行年會，期間向世界展示「香港的金融故事」，之後也要「走出去」主動分享「香港的金融故事」。

他又提到，本港一直完善及改革上市制度，提升市場的流動性及吸引力，並留意到科技及大型先進企業需要大量資金作研發，惟現行條例未允許他們在港上市，故證監會及聯交所正檢視上市規則，並擬於短期內進行公眾諮詢，強調會平衡風險及企業融資需求。

不過，單是提高集資能力(一級市場)也許還不夠。香港金融發展局表示，二級市場(交投)市場尚有改進空間，本港在此跟美國的落差來自大額交易者(對沖基金、高頻交易、做市商、量化基金)的交易總額佔比較低，現貨市場由活躍度較低的機構投資者主導，建議改善一般交易和清算活動、增強基礎設施；並設法使交易所買賣基金(ETF)交易更活躍，因這也是流動性較遜色的原因。

新加坡五年添2萬金融職位

新加坡做夢都要搶香港金融業的生意，正多管齊下，讓當地金融業的產值由去年起5年內，每年增長4至5%，並每年創造3,000至4,000個金融業職位，即五年最多新增合共兩萬個金融業職位。

新加坡招商手段包括打算簡化家族辦公室等基金公司的企業架構，為其提供稅務優惠，並在2021至2025年內投放最多4億坡元(約22.32億港元)培育更多國民成為金融業的專家和領袖，讓外資落戶時能覓得本地人才。財長黃循財提到，一名國民疫情期間遭一家跨國支付企業「炒魷」，頓失三餐之際決心鑽研雲計算，參與官方科技培訓後加入星展集團展開新里程，所以日後也會針對科技和可持續發展等增長領域培訓專門人才。

另外，新加坡會與金融業就外匯交易、保險、慈善基金、私募市場和金融科技等合作，並各自推出發展策略，同時採分布式記帳科技、實體及金融資產的代幣化、推動數碼貨幣間的互通。

深圳積極打造金融科技中心

即使一直有謂，「滬深是國內金融中心、香港是國際金融中心」，一河之隔的深圳卻不遺餘力壯大高新科技和金融產業。該市監管機構周四就2022至2025年的金融科技專項發展規劃展開公眾諮詢，目標是聚集人才和創新項目，繼而培育一批龍頭企業、突破關鍵技術，把深圳打造成「具國際影響力的金融科技中心城市」。

該規劃的具體內容，包括發展跨境應用等、革新數碼人民幣應用場景；透過加快建設數據交易場所、實驗室與研究中心去「完善金融科技基礎設施」，以及擴大金融科技開放合作(包括本港)。

另外，中央打造「國內國外雙循環」下，國務院辦公廳針對減輕中小企及個人生意的經營困難，下令全國改善營商環境，如10月底前全國各地開始清理「帶有市場准入限制的顯性和隱性壁壘」，又在賣地收入銳減的當前「嚴格規範政府收費和罰款」，並深入實施外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度。

英國擬棄銀行花紅上限吸專才

要鞏固國際金融中心地位的不單只有亞洲的香港和新加坡，還有英國的倫敦。英媒報道，新任英國財相關浩霆打算廢除2008年金融海嘯後向當地銀行界施加的花紅上限，以提升倫敦對全球人才的吸引力，跟前朝約翰遜政府怕惹起公眾反彈而「蕭規曹隨」的態度迥然不同，直言「要決斷行事，不能因循」。

英國財政部的官員相信，關浩霆不日會公布關於倫敦金融城的改革，應對紐約、香港、法克蘭福和巴黎以稅務優惠吸引頂尖銀行界人才。

所謂花紅上限，其實是因應歐盟立法而設，英方一直不滿，惟現在已經脫歐，得以脫掉歐盟的枷鎖，留給歐盟國家銀行的倫敦分支繼續乖乖遵守，因此有歐盟企業的倫敦分部負責人憂慮，日後「更難與英資及美資金融機構競爭」。

撇除爭奪人才的因素，大行的考慮，乃花紅多寡與績效掛鈎，有助減少屬於固定成本的底薪。