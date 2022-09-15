樓價續尋底　日出康城領峯三房750萬沽創年內同類新低

二手樓價繼續尋底，將軍澳日出康城領峯套三房單位，減價150萬元，以750萬元沽出，屬同類型今年最低價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21物業(杏花邨)鄭智鐘稱，柴灣杏花邨20座高層8室，實用面積約547方呎，原則三房間隔，現已改成兩房，望海景，今年5月放盤叫價975萬元，7月中已減價至888萬元，終以850萬元成交，呎價15,539元，較銀行估價939萬元，低約9.5%。

●美聯陳俊傑表示，西灣河逸濤灣為春瑤軒高層D室，實用面積約868方呎，套三房連儲物室間隔，擁海景，獲外區換樓客，並斥資2,130萬元成交，呎價約24,539元。

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九龍區

●利嘉閣林海鈞指，深水埗鴨寮街211號唐樓連天台單位，實用面積約672方呎，連約635方呎天台，套三房間隔，外望市景，以約379萬元沽出，呎價約5,640元，唐樓於1959年入伙，原業主在1981年以約19.8萬元購入，持貨約41年帳面賺約359.2萬元。

●美聯黃遠基稱，九龍灣德福花園9月暫錄約兩宗買賣，包括B座低層12室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，有裝修，獲外區上車客承接，成交價625萬元，原業主睇淡後市，減價25萬元沽貨，持貨約5年半，帳面蝕讓10萬元離場。

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新界區

●中原黃仕斌指，將軍澳日出康城領峯11座右翼B室，實用面積約675方呎，套三房間隔，望山景，開盤叫價900萬元，減價至750萬元沽，呎價約11,111元，為同類型單位今年新低價，重返2018年初水平。

●中原伍錦基稱，將軍澳日出康城MONTARA第2A座中層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望園景，今年1月開價1,100萬元，減至865萬元沽，呎價約16,961元，原業主2019年5月以788萬元購入，帳面賺約77萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳居屋煜明苑B座中層5室，實用面積約546方呎，三房間隔，已補價毛由市場開價約768萬元，其後減至732萬元，議價約兩個月，最終以692.5萬元成交，呎價約12,683元，新買家為用家，原業主持貨約3年，帳面只賺2.5萬元。

●美聯唐文廸指，將軍澳夾屋叠翠軒2座高層C室，實用面積約564方呎，套三房間隔，吸引同區客承接上車，自由市場成交價678萬元，呎價約12,021元。

●香港置業植光遠稱，將軍澳廣場8座高層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望遠景，以約800萬元放盤後獲區內客接洽，雙方經議價後減價65萬元，以約735萬元成交，呎價約17,133元，低市價約5%。新買家為首置客。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳廣場5座中低層H室，實用面積約476方呎，兩房間隔，原先叫價約855萬元，近日累減約140萬元，以約715萬元沽出，呎價約15,021元，成交價較銀行估價低約135萬元，新買家為首置客。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山觀瀾雅軒5座高層E室，實用面積約605方呎，兩房間隔，望海景，物業叫價890萬，放盤3個月，減55萬至835萬元成交，呎價約13,802元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山星漣海2B座低層E室三房戶，實用面積約767方呎，放盤約3個月，劈價327萬元，減幅高達23.5%，終以1,063萬元成交，呎價約13,859元，屋苑自去年11月以來呎價再跌破1.4萬元，原業主於2017年11月購入，帳面蝕134萬元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山居屋錦豐苑H座中層6室，實用面積約543方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約688萬元，議價後以628萬元易手，呎價約11,565元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區9月暫錄約27宗二手買賣，其中海栢花園4座中層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，議價後以618萬元易手，呎價約15,887元，新買家為用家。

●美聯李衍輝指，大圍名城5座左翼中高層B室，實用面積約785方呎，套三房連露臺單位，原業主持有物業作爲投資收租，開價1,300萬元，獲換樓客垂青，劈價100萬元，以1,200萬元獲承接，呎價約15,287元。

●中原侯惠良透露，沙田碧濤花園金蘭閣中層A室，實用面積約849方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,080萬元，其後減至1,030萬元，雙方議價後以939.8萬元易手，呎價約11,069元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城45座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望內園景，放盤時叫價540萬元，放盤兩星期，減價63萬至477萬元獲買家承接，減幅約11.7%，呎價16,796元。

●美聯蔡天賜稱，粉嶺碧湖花園座低層單位，實用面積約400方呎，兩房間隔，設134方呎平台，原業主購入該單位作爲投資用途，最初叫價498萬元，隨樓市回軟，最終議價28萬元，以470萬元沽出，呎價約11,750元。

●中原王勤學表示，元朗柏逸2座頂層兩房單位，實用面積約471方呎，天台約274方呎，早前開價670萬元放盤，最終減價30萬元，至640萬元沽出，呎價約13,588元，新買家為上車客，原業主於2018年1月以661.4萬元買入，持貨4年帳面損手21.4萬元。

●祥益袁思賢指，屯門時代廣場B座高層2室，實用面積約408方呎，兩房間隔，原業主有意移民，即場減價22萬元，外區客由租轉買，並一筆過以528萬元購入，呎價約12,941元，低市價，原業主於2019年以約589萬元購入，帳面虧損約61萬元。

●中原張子榮稱，9月上半月荃灣區只錄得約24宗二手買賣，當中麗城花園2期4座高層H室，實用面積約668方呎，套三房間隔，叫價780萬元，經議價後終以730萬元沽出，呎價約10,928元，減幅約6.4%，新買家為區內家庭。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣荃威花園N座高層3室，實用面積約480方呎，兩房間隔，以448萬元成交，呎價約9,333元，原業主於2004年11月以100萬元購入，持貨逾17年帳面獲利348萬元。

●美聯葉偉林表示，青衣海欣花園3座低層F室，實用面積約461方呎，6月叫價730萬元，減價82萬元，以648萬元成交，呎價約14,056元，本月初同座向高層單位成交價達722萬元。

●中原趙志賢指，青衣曉峰園9月暫錄得2宗買賣，屋苑2座中層H室，實用面積約812方呎，套三房連儲物戶間隔，叫價1,100萬元，放盤約一星期，獲換樓客垂青洽購，議價後共減100萬元，以1,000萬元成交，呎價約12,315元。

●利嘉閣魏小勇表示，東涌藍天海岸3座中層A室，實用面積約781方呎，三房間隔，成交價905萬元，呎價約11,588元，原業主於2017年以約838萬元購入，持貨約5年帳面獲利約67萬元，物業升值約8%。

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