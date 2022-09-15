道指跌逾百點　Adobe跌逾11%

兩年期美國國債孳息率高見3.89厘，為2007年11月1日以來新高，意味市場預計美國聯儲局將堅持「鷹」派加息。美股周四(15日)早段繼續受壓，道指跌117點，至31,018點；標指跌20點，至3,925點；以科技股為主的納指跌73點，至11,646點。

港股外圍方面，恒指夜期現報18,827點，跌35點，低水103點。

聯儲局將於下周議息，揣測加息幅度再成為市場熱話。「新興市場之父」麥樸思表示，聯儲局欲抑制通脹，聯邦基金利率便要高過通脹，以最新的上月通脹物價指數按年升幅8.3%推算，或需加息至9厘。

摩根大通預期則相對溫和，料聯儲局下周加息一厘的機會率低於三分之一，與市場預期脗合。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注今次加息0.75厘機會為76%，餘下24%機會為加息一厘。該行指，下周加息一厘意味利率最終會超過5厘，而摩通對此抱持懷疑。

「鱷王」達利奧估計，聯邦基金利率最終會升至4.5至6厘，這將削減私人企業信貸、支出乃至整體經濟。息口提高到4.5厘左右將導致股市再瀉20%，並留意到市場對長期通脹水平掉以輕心，因普遍估計未來10年平均每年通脹率約2.6%，惟他料將在4.5至5%左右，且在經濟衝擊下，更有可能「大幅上升」。

不過，「科技女股神」伍德似乎倣效「股神」巴菲特「別人恐懼時貪婪」原則，周二納指跌幅創兩年最勁之際買平貨，旗下方舟投資的8隻交易所買賣基金(ETF)當日共購入27隻股票，創下2月以來最大規模的撈底行動，掃貨量最多的股份依次為Roku、Butterfly Network及Zoom。

數據方面，8月美國零售銷售按月意外反彈0.3%，扣除汽車後零售銷售亦意外按月升0.3%；同月工業生產則按月跌0.2%，預期持平。9月10日當周首次申請失業救濟人數亦意外減少至21.3萬，截至9月3日當周的持續申領失業救濟人數也僅增2,000至140.3萬，遠低於市場預期的147.8萬。

企業消息方面，美國國際集團(AIG)旗下壽險公司Corebridge Financial以每股21美元定價，通過首次公開招股(IPO)集資約16.8億美元，成今年以來美股最大新股。據報軟件巨擘Adobe快將成功收購可多人線上協作的介面設計工具Figma，出價約200億美元，Adobe股價早段跌11.61%。