【能源糧荒】美國預警能源產量難救歐　油價恐闖120關

世界能源與糧食危機仍未得到真正緩解！美國頁岩油氣業最新警告，無法迅速增加石油和天然氣供給來緩解歐洲冬季的能源短缺，疊加禁運俄羅斯原油的命令在12月5日起生效，或推升油價在冬季升見每桶120美元！

美國業界雖稱，由於歐洲能源價格上漲，美國的油氣出口量有所增加，但已接近極限，並透露今年原油產量增長或將低於此前政府預計的每日100萬桶。作為業界龍頭之一的先鋒天然資源被問及頁岩油行業會否大幅增產時，更表示「我們沒有增加鑽井平台數量，也沒有看到其他人增加。」有同業也直言：「美國不太可能再增產，我們的產量就這麼多。不會有紓困的油、氣提供。」

俄降石油出口稅鼓勵勘探

目前美國石油日產量為1,210萬桶，比疫情前1,300萬桶為少。儘管雪佛龍、埃克森美孚等巨型油企仍積極鑽探，但最近幾周開工的油井數量停滯，平均每座油井的生產能力也大降。

俄國亦非坐以待斃。俄羅斯天然氣公司周四警告，歐洲沒有替代俄國管道天然氣的選擇，隨着歐盟放棄俄氣，經濟正在崩潰，短期內全球不能彌補缺口，幾乎所有歐盟國家的庫存都無法保證冬天的安全，今年對歐的天然氣出口將減少500億立方米。原油方面，俄國周四宣布由10月1日起，將石油出口稅降至每噸44.4美元，以鼓勵當地油企增加出口和勘探。

中國也意識到能源危機所在，隨着港口煤炭現貨價格8月下旬以來持續上揚，國家發改委最新指示對秦皇島等地的港口煤炭企業開展專項調查和政策提醒，嚴禁以「陰陽合同」等方式額外加價，強調在冬季能源用量達峰值前，會確保價格穩定。

收成減 橄欖油料漲價兩成

糧食方面，歐洲近期的世紀熱浪兼旱災對農產品的衝擊浮現，分析估計由10月開始，西班牙橄欖收成減少三成以上，將再進一步推升橄欖油在未來幾個月漲價20%。更重要的是，歐盟缺氣已導致化肥產能驟減七成，由於今年冬季將優先確保民眾取暖，勢必再禍及化肥生產，故料全球農民在下季的化肥使用量會被迫減少7%，創2008年以來的紀錄，令明年環球糧食危機惡化。