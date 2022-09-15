【政策鬆綁】內地放寬買樓限制　推70項措施救樓市

住建部新聞發言人王勝軍日前指出，當局將支持剛性住房需求；亦會加強對城市「一城一策」的指導監督；以保交樓、保民生、保穩定為首要目標，防範風險兼維護買家權益。

廣州新樓傳可減價兩成

他續稱，在保交樓方面已會同財政部及中國人民銀行等部門合作。上月就推出專門措施，以政策性銀行專項借款的方式，支持有需要的城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交付，目前專項工作正在緊張、有序地進行。

據官方數據測算，70個大中城市新建商品住宅價格指數已連挫11個月，各地在當局默許下急於釋出樓市「減辣」措施，當中明顯針對置業者為主。廣州市據報對新樓項目備案價進行動態調整，由原來按平均參考樓價正負6%，調整為可上浮10%至下浮20%，或只限個別地區執行。

券商憂續爆發債券違約

中信里昂認為，若內地鼓勵及允許更多城市放寬樓市政策，來應對當前充滿挑戰的房地產環境消息屬實，或成為短期內房股的催化劑，即使該行對內地樓市「鬆綁」措施的有效性存疑。中央政府有需要推行更多的放寬政策，以支持內房銷售及市場信心，尤其是該行仍擔心開發商在銷售欠佳的情況下的流動性問題，未來數月恐有更多債券違約消息。不過，在中共第二十次全國代表大會(二十大)會議舉行前，中央或不會推出大規模內房刺激措施。

受近期各地新冠疫情散發影響，內地新樓銷售數據疲弱。券商中金公司指，上周該行所監測的48個城市房屋銷售數據，新樓銷售面積按周跌25%，按年跌幅進一步擴大至40%，若剔除受疫情影響的樣本城市後按年仍降34%。9月首兩周計，新樓每周平均銷售則按年跌32%。該行預期，內地一手樓銷售或階段性承壓，故預計支持買樓需求和「保交樓、穩預期」的相關政策有望繼續加碼，以加速基本面修復。

標普：救市恐須兩萬億

現時樓市的低迷困局，在國際信貸評級機構標普眼中，已演變成只有內地政府才能重振樓市場信心，房地產市場將需要7,000億至8,000億元人民幣，才足以幫助陷入困境的房企完成交付預售項目，在最壞情況下，所需資金更可能高達兩萬億元人民幣。