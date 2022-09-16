東方日報B1：疫慌漸放輕　「經」慌有排驚

【匯市波動：人幣兌一美元跌破7 每百港元兌89.41】

縱使世界衞生組織總幹事譚德塞最新指出，新冠疫情大流行在病例減少方面處於最佳情況，距離結束近在眼前，惟過去兩年多的疫情已令世界徹底改變，經濟距離復常遙遙無期，貨幣、能源、糧食、債務、破產及金融市場崩潰的危機恐一同上演，今冬或許由疫情恐慌演變成經濟恐慌！

反映國際市場的離岸人民幣兌每美元報價周四終於失守7算大關，曾見7.0187，為2020年7月以來新低，每百港元兌89.41元人民幣；反映內地市場的在岸人民幣低見6.9946，較上日大跌326點子。周四官方開出的中間價為6.9101，較上日上調15點子。

分析指出，沒有必要擔心人民幣兌每美元「破7」，皆因目前中國人民銀行的措施很明顯也不在於死守任何一個特定價位。雖然人民幣兌每美元貶值，但兌一籃子貨幣仍保持相對穩定，表明人民幣貶值主要是由美元飆升所引發的，而不是對中國資產看跌押注。另人行下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點至6%，已於周四起生效；而內地主要銀行昨起調低存款利率，幅度介乎0.05至0.15厘。

國家外匯管理局統計數據顯示，今年8月，銀行結匯1.58萬億元(人民幣‧下同)，售匯1.41萬億元；結售匯順差250億美元，企業、個人等非銀行部門涉外收支順差113億美元，均高於今年以來的月均水平。結售匯出現順差反映國際資本仍流入。

外匯局副局長王春英解釋，近期美元走強背景下非美貨幣普遍貶值，人民幣匯率表現相對穩健；貨物貿易項下跨境資金淨流入延續較高規模，直接投資等渠道外資流入穩中有增。8月貨物貿易跨境收支順差552億美元，較7月增長31%。同時，來華直接投資項下淨流入較7月增加，境外投資者投資境內債券和股票市場情況持續改善，凸顯了中國市場以及人民幣資產的長期投資價值。

新上任的人行副行長張青松在支付清算論壇中首次亮相表示，要堅持支付業務回歸本源，規範平台企業支付業務。他稱，人行要加快非銀行支付條例，加快非銀行支付機構條例立法進程，鞏固監管法制基礎，並已累計有序退出71家支付機構。

張氏指，去年內地辦理非現金支付業務4,395億筆，金額達4,416萬億元，10年來分別增9.7倍和2.4倍。過去10年支付產業發展日新月異，優化完善支付的頂層設計，公布銀行卡收單與網絡支付等一系列管理辦法，推動公布非銀行支付機構條例，將進一步提升境內跨境資金循環效率及跨境支付服務水平，切實助力人民幣國際化。

【經濟危機：全球GDP預測降 今年料僅升2.4%】

歐洲能源危機、美國高通脹，以至全球貨幣政策收緊步伐加快，正對全球經濟前景造成沉重打擊。國際信貸評級機構惠譽宣布，下調全球經濟增長預測，最新預計今年全球國內生產總值(GDP)增長僅2.4%，較6月的預測進一步下調0.5個百分點。該機構同時預估，明年全球GDP增長僅1.7%，經濟前景未許樂觀。

惠譽又預計，今、明兩年美國經濟將增長1.7%及0.5%，比原先估計分別大幅下調1.2個百分點及一個百分點。至於歐元區及英國將於今年餘下時間步入衰退，估計美國將在明年中開始出現溫和衰退。該機構又預計，美國聯儲局將在年底前將利率提高到4厘，並維持到明年。

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，近幾個月來，隨着歐洲的天然氣危機、加息步伐加快，以及中國房地產市場衰退加劇，對全球經濟來說，簡直是一場「完美風暴」。

目前的預測假設俄羅斯完全或接近完全關閉通往歐洲的天然氣管道，歐洲天然氣供應量短期內大幅下降，工業供應鏈將受到影響。歐洲批發天然氣和電力價上漲了近10倍。對零售天然氣和電力價格的無限制傳導可能會對通脹產生巨大影響。惠譽舉例稱，假設零售天然氣和電價上漲3到4倍，將使消費者物價指數(CPI)增加15個百分點以上。

內地方面，惠譽下調中國今年經濟增長，由6月時預測的3.7%削至2.8%。機構解釋，第二季內地GDP下滑幅度超出預期，上海因疫情的封鎖措施，以及下半年經濟復甦一直不溫不火。同時將明年的增長預測，從5.3%下調至4.5%，反映了全球疲軟和歐洲前景，還有內地樓市低迷，三者均比預期的更深遠、更持久。