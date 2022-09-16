聯博：固定收益助應對艱困市況

在貨幣政策緊縮與經濟衰退風險增加的環境下，給予主動式投資者4個投資策略建議：

一、動態投資。預期市場將持續呈現波動加劇與流動性緊張的趨勢，主動式投資者應該做好準備，掌握資產估值與投資時機迅速變動的機會。

二、應對通脹的部署。通脹預期將守在高位一段時間，因此投資組合不妨納入通脹保值債券(TIPS)與消費者物價指數交換(CPI swap)等工具。

三、布局具收益吸引力的債券。多數風險性資產目前的收益率處於近年新高，正是投資者等待已久的機會。具利差優勢的債券，如投資級別企業債券、非投資級別企業債券，以及包括商業不動產抵押貸款證券(CMBS)與信用風險轉移債券(CRTs)在內的證券化資產，亦有助緩衝通脹衝擊，提供收益來源。

成熟市場非投資級別企業債目前尤其具吸引力，考慮到長期基本因素依舊正面，長線投資者可望相對不受短期跌勢的影響，但仍須慎選債券策略。

相較之下，目前繼續保守看待新興市場債券。通脹風險已經大幅增加，而新興市場央行為了避免通脹失控，似乎有意犧牲經濟增長。然而，計及烏俄戰爭等諸多因素造成食品供給持續緊張，控制通脹恐怕是知易行難。

四、選擇平衡配置的投資策略。在市場趨勢變動迅速的背景下，放眼全球、橫跨多元化類別的投資策略更能發揮效果，讓投資者能夠密切關注市況與估值，視情況調整投資組合。具成效的主動式策略主要布局公債與其他對利率敏感的資產，搭配成長型信用資產，並整合為動態管理的投資組合。

現階段而言，建議債券投資者把眼光放遠，以免對目前的負面消息過度反應，同時在市場過度修正之際，掌握戰略性投資機會。