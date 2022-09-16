道指收跌173點　油價挫逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.75；港匯見7.848；離岸人民幣(CNH)報7.0119；美元兌日圓處143.31；歐元報0.9989，英鎊報1.1452。金價處1,662.38美元。布油報90.78美元，紐油報84.44美元。比特幣跌2.6%，至1.97萬美元。道指期貨跌180點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水250點。

●道指收報30,961點，跌173點或0.56%；標指收報3,901點，跌44點或1.13%；納指收報11,552點，跌167點或1.43%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報18,812點，跌118點或0.63%。

●即月恒生指數夜期收報18,819點，跌43點，低水111點，成交16,113張。

●紐約期油跌3.38美元或3.8%，收報每桶85.1美元；布蘭特期油跌3.26美元或3.5%，收報每桶90.84美元。

●紐約期金收報每安士1,677.3美元，跌31.8美元或1.9%，創逾兩年收市新低。

●英國富時100指數收報7,282點，升4點或0.06%；德國DAX指數收報12,956點，跌71點或0.55%；法國CAC指數收報6,157點，跌64點或1.04%。

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