世銀警告：央行加息太勁　明年全球經濟恐陷衰退

外媒報道，世界銀行(World Bank)發表最新研究報告，指各國央行同時致力打擊通脹，恐令全球經濟在明年陷入衰退。世銀預計，明年全球名義經濟增長會放緩至0.5%，按人均計算更跌0.4%，符合衰退的技術定義。此外，高通脹持續陷入滯脹困局，建議各國支援弱勢社群應付生活壓力，並促進投資提高生產力。

世銀形容，全球主要央行以半世紀以來最大力度收緊貨幣政策，對金融和經濟環境惡化影響超出預期。報告指，如果預期的加息未能將通脹降至央行目標，幣策官員可能繼續將利率升至超乎預期的水平，導致經濟衰退。該份報告目的主要是讓主要經濟體的政策制定者緊記貨幣緊縮的外溢效應。

世銀行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，全球經濟增長正急劇放緩，隨着更多國家陷入衰退，經濟可能會出現進一步放緩。他擔心這樣的趨勢持續，對新興市場與發展中經濟體會造成毀滅性的長期後果。他指，要達致低通脹、匯價穩定及經濟加快增長，政策制定者應把目光由減少消費轉移至促進生產，政策上應尋求額外投資、改善生產力及資本配置，因為這樣對經濟增長及減低貧窮是至關重要。

世銀首席經濟學家Indermit Gill警告，指現時更擔心的是全球經濟「普遍陷入滯脹」，目前的債務問題跟以前的危機不同，私營部門的債務目前是公共部門債務的5倍。除非供應中斷及勞動力市場壓力轉弱，否則2023年核心通脹率可能高達5%。

報告研究發現，由於財政與貨幣政策制定者都在致力壓抑通脹，萬一經濟放緩，他們不太可能嘗試提振經濟需求。報告又指，全球同步收緊貨幣與財政政策可能有助通脹下降，但由於這些政策在各國之間高度同步，影響可能互相疊加，收緊金融狀況將使全球經濟增長放緩的速度比預期快。

報告鼓勵各國央行清楚傳達其政策舉措，並考慮對全球帶來的後果，同時維護其獨立性，有助穩定通脹預期，以及減少必要的緊縮力度。而其他政策制定者也應加入對抗通脹的行列，尤其採取有力措施提振全球供應，包括放寬勞工市場限制、提振商品全球供應，以及加強全球貿易網絡。