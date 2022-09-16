在岸人幣逾2年來首跌穿7算 官媒：執着「破7」無意義

繼離岸人民幣兌每美元報價周四(15日)失守7算大關後，在岸人民幣周五(16日)亦緊隨跌穿7算，為2020年7月以來首次。

反映國際市場的離岸人民幣兌每美元周四低見7.0348，較上日最多跌239點子；最新報7.0276，跌167點子，兌每百港元約89.49元人民幣。反映內地市場的在岸人民幣曾見7.0186，為逾兩年低位，較上日跌242點子；現報7.0168，跌224點子。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9305，較上日下調204點子。

內地官媒引述市對人民幣後市看法，匯率專家認為執着於人民幣匯率「破7」並無意義，近年來國際經濟形勢不確定性增強，人民幣匯率波動彈性變大已是常態。而且近期人民幣相對走弱，主要限於和美元的匯兌之間，對一籃子貨幣依然維持強勢。

雖然官媒對人民幣有信心，但市場人士認為匯價仍可能繼續走弱。外媒引述外匯交易員預計，人民幣「破7」後仍然存在一定壓力，不排除跌至7.15至7.2水平，但相比起日圓、歐元，這個跌幅屬正常。

銀河期貨宏觀研究員指出，人民幣「破7」後，7.2是下一個重要觀察點。原因是人民銀行 於2019年和2020年5月兩次在7.2附近均啟用逆周期因子等措施，逆轉人民幣跌勢。