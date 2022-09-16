內地8月70大一線城市新建商品住宅售價按月僅升0.1%

國家統計局公布，8月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數有所增加，各線城市漲幅回落或降幅擴大。

按年變化方面，8月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格下跌城市有49個，比7月增加1個；二手住宅銷售價格下降城市有61個，與上月相同。8月一線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價分別漲2.8%及0.8%，升幅比7月各回落0.3及0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別下降1%及2.8%，跌幅比上月分別擴大0.5及0.3個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別下降3.7%及4.2%，跌幅比上月分別擴大0.5及0.3個百分點。

至於按月走勢，8月70個大中城市中，新建商品住宅及二手住宅銷售價格下跌城市分別有50個及56個，比7月分別增加10個及5個。8月一線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.1%，升幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格由上月上漲0.2%轉為持平。二線城市新建商品住宅銷售價格由上月持平轉跌0.2%；二手住宅銷售價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格各降0.4%及0.5%，降幅比上月分別擴大0.1及0.2個百分點。

8月新建商品住宅價格中，北京按月升0.4%(前值升0.5%)，按年升5.8%(前值升5.5%)；上海按月升0.6%(前值升0.5%)，按年升3.7%(前值升3.5%)；廣州按月跌0.2%(前值升0.3%)，按年升0.3%(前值升0.4%)；深圳按月跌0.4%(前值跌0.2%)，按年升1.6%(前值升3%)。

該月二手住宅價格表現，北京按月升0.2%(前值升0.2%)，按年升3.9%(前值升4.1%)；上海按月升0.6%(前值升0.8%)，按年升2.8%(前值升2.4%)；廣州按月跌0.1%(前值升0.1%)，按年無升跌(前值升0.6%)；深圳按月跌0.5%(前值跌0.5%)，按年跌3.6%(前值跌3.5%)。