內地首批8隻SEEE碳中和ETF回報全陷負值區間

股票市場波動之下，中國首批跟蹤中證上海環交所碳中和指數(簡稱「SEEE碳中和」)的8隻碳中和ETF回報均落入負值區間。

Morningstar數據顯示，8隻ETF成立之日至9月12日平均回報為-7.25%。當中，招商中證上海環交所碳中和ETF表現最佳，期內回報為-6.55%；廣發中證上海環交所碳中和ETF回報最低，為-7.94%。

SEEE碳中和指數由上海環境能源交易所、上海證券交易所和中證指數公司共同研究編制，並於2022年1月20日發布。8隻ETF產品普遍獲得投資者青睞，Morningstar數據顯示，平均募集規模逾20億元人民幣(下同)，當中6隻ETF募集規模超過10億元。易方達中證上海環交所碳中和ETF募資規模最高，約42.74億元。

Morningstar(中國)基金研究中心總監王蕊表示，中國內地基金市場的碳中和產品很大程度上都與新能源汽車以及光伏產業相關，這兩類產業股票的表現在過去兩年內又大幅領先於市場，因此投資者對此類資產的投資熱情更多受相關板塊在過去一段時期的表現所驅動。在政策層面，自2020年12月中國政府提出碳中和目標以來，看到了一系列相關政策的出台和法規的頒布。