【高盛推介】友邦、港交所創新低　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周四(15日)持平收市，周五(16日)早段受壓下跌，最低見70.2港元的半年低位，與1年低位不足0.1%差距。現報70.65元，跌約1.2%。有券商料壽險股於下半年重新進入增長階段的機會上升，並料財險公司的盈利表現在下半年有望再勝預期。

香港交易所周四靠穩升約1%，周五早段失守300元大關，現報296元，跌約2.5%，繼本周三(14日)再創兩年新低。有報道引述消息，指港交所擬放寬對硬科技公司來港上市的收入要求。有專業機構料香港今年全年將有70隻新股上市，合共集資不低於1,100億元，並料或可排名全球集資三甲。

觀察個股輪證資金流向，本周二(13日)至周四皆錄得資金流入友邦好倉，合共約700萬元。港交所好倉於本周二及三共錄得約650萬元資金流入後，周四資金趁反彈沽出止賺。

由於股價跌至近期低位，投資者部署時宜選擇貼價兼中年期的產品，貼價產品波幅敏感度較價外證低，中期證時間值損耗也相對少，適合作中綫部署，追蹤能力較强。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。

友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿、低面值。

友邦牛67095，收回價68元，行使價67.4元，換股比率100，實際槓桿19.3倍，相近收回價牛證中街貨最低。

友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、低街貨。

友邦熊64358，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

港交購24524，行使價347.38元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.8倍，行使價350元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

港交購23877，行使價340元，2022年11月29日到期，實際槓桿13.9倍，貼價。

港交牛57797，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交沽24707，行使價275元，2023年1月18日到期，實際槓桿7.7倍，中期。

港交熊69304，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。