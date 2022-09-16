【高盛推介】友邦、港交所創新低 資金趁低吸納
2022年09月16日 11:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周四(15日)持平收市，周五(16日)早段受壓下跌，最低見70.2港元的半年低位，與1年低位不足0.1%差距。現報70.65元，跌約1.2%。有券商料壽險股於下半年重新進入增長階段的機會上升，並料財險公司的盈利表現在下半年有望再勝預期。
香港交易所周四靠穩升約1%，周五早段失守300元大關，現報296元，跌約2.5%，繼本周三(14日)再創兩年新低。有報道引述消息，指港交所擬放寬對硬科技公司來港上市的收入要求。有專業機構料香港今年全年將有70隻新股上市，合共集資不低於1,100億元，並料或可排名全球集資三甲。
觀察個股輪證資金流向，本周二(13日)至周四皆錄得資金流入友邦好倉，合共約700萬元。港交所好倉於本周二及三共錄得約650萬元資金流入後，周四資金趁反彈沽出止賺。
由於股價跌至近期低位，投資者部署時宜選擇貼價兼中年期的產品，貼價產品波幅敏感度較價外證低，中期證時間值損耗也相對少，適合作中綫部署，追蹤能力較强。
友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。
友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿、低面值。
友邦牛67095，收回價68元，行使價67.4元，換股比率100，實際槓桿19.3倍，相近收回價牛證中街貨最低。
友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、低街貨。
友邦熊64358，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好港交所，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價350元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的港交購(24524)。貼價選擇可留意短期的高槓桿港交購(23877)。牛證方面可留意屬遠牛的港交牛(57797)，與現價有約35元收回距離。
港交購24524，行使價347.38元，2023年2月23日到期，實際槓桿8.8倍，行使價350元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
港交購23877，行使價340元，2022年11月29日到期，實際槓桿13.9倍，貼價。
港交牛57797，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽24707，行使價275元，2023年1月18日到期，實際槓桿7.7倍，中期。
港交熊69304，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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