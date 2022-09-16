粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue首批83伙　入場費306.8萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容，首批單位為「繼續忍讓價」，是延續了同系列第1期的「忍讓價」，定價與上一個期數的首批單位差不多，稍後加推單位將有提價空間。項目會於周六(17日)對公眾開放示範單位及同步收票。

首張價單的單位實用面積由221至462方呎，戶型涵蓋開放式戶至兩房戶，包括10伙開放式戶、56伙一房、12伙兩房及5伙三房戶。按最高折扣7%優惠計，折實售價介乎306.8萬至690.71萬元，折實呎價由約13,282至15,918元。

首批入場單位為C座1樓15室，實用面積221方呎，屬開放式間隔，折實呎價13,882元。而今批呎價最低的單位為C座10樓18室，實用面積344方呎，折實價為456.9萬元。

據價單顯示，首批單位有10伙折實價為「三字頭」，全屬開放式戶。同時，有66伙折實價為600萬元以下，佔整批單位近八成。

資料顯示，該盤提供408伙，預計關鍵日期為2023年6月30日。至於，項目第1期於今年7月底，以折實平均呎價約14,168元推出首批123伙。