粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue首批83伙 入場費306.8萬
2022年09月16日 11:45
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林達民
新界區新盤閃電式進行推盤部署。恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue繼周四(15日)上載樓書後，周五(16日)旋即公布首張價單，首批提供83伙，折實平均呎價14,398港元，較今年7月底開價的同系列第1期折實平均呎價高約1.6%。至於首批開放式單位，折實入場費由306.8萬元起。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容，首批單位為「繼續忍讓價」，是延續了同系列第1期的「忍讓價」，定價與上一個期數的首批單位差不多，稍後加推單位將有提價空間。項目會於周六(17日)對公眾開放示範單位及同步收票。
首張價單的單位實用面積由221至462方呎，戶型涵蓋開放式戶至兩房戶，包括10伙開放式戶、56伙一房、12伙兩房及5伙三房戶。按最高折扣7%優惠計，折實售價介乎306.8萬至690.71萬元，折實呎價由約13,282至15,918元。
首批入場單位為C座1樓15室，實用面積221方呎，屬開放式間隔，折實呎價13,882元。而今批呎價最低的單位為C座10樓18室，實用面積344方呎，折實價為456.9萬元。
據價單顯示，首批單位有10伙折實價為「三字頭」，全屬開放式戶。同時，有66伙折實價為600萬元以下，佔整批單位近八成。
資料顯示，該盤提供408伙，預計關鍵日期為2023年6月30日。至於，項目第1期於今年7月底，以折實平均呎價約14,168元推出首批123伙。