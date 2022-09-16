【高盛推介】人民幣跌穿7算 A股見3個月低
2022年09月16日 11:50
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：人民幣近期受美元强勢影響連日走弱，離岸及在岸價均跌穿7算，創超過兩年新低。拖累內地股市風險情緒，滬深300及MSCI A50互聯互通等多個指數均見3個月低。環球市場方面，美股周四(15日)再度下跌，當中納指為3大指數中跌幅最大，跌206點或1.7%，兼創2個月新低，道指及標指分別跌173及44點。市場聚焦下周美聯儲議息。
觀察個股輪證資金流向，MSCI好倉於本周三(14日)及周四皆錄得資金流入。
納指淡倉於周四獲資金轉向流入，有約350萬元。
道指及標指好倉於本周三及本周四皆錄得資金流入。道指及標指淡倉於周四獲皆資金轉向流入，有約130萬及10萬元。
M通購10578，行使價2,500點，2023年2月17日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿。
M通購10579，行使價2,300點，2023年2月17日到期，實際槓桿8.0倍，貼價。
M通沽10574，行使價1,800點，2023年4月21日到期，實際槓桿5.7倍，中期。
M通沽10573，行使價1,900點，2023年2月17日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿13.7倍，高槓桿、低面值。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿13.4倍，貼價、低街貨。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿16.6倍，高槓桿。
納指沽10532，行使價9,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。
道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。
標指沽10534，行使價3,600點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.8倍，貼價。
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