沙田住宅地最少接獲15份標書　信置中海等參與

英皇國際物業經理蔡宏基表示，地皮暫計劃發展純住宅項目，發展中型單位為主，他亦指，出價已反映加息及建築成本上升的因素。佳明集團控股項目經理曾嘉稱，地皮位置不俗，初步計劃興建一房至兩房細單位。

是次截標地皮屬新增土地，為本財政年度首幅新界區住宅地，佔地約14,890方呎，毗鄰公屋顯耀邨，若作商住發展，以最大商業樓面約56,582方呎計，可建總樓面最多約110,187方呎。假設作純住宅發展，最大樓面面積約89,340方呎，而項目須於2027年6月底前完成。以商住發展計算，地市場估值約7.16億至9.92億港元。