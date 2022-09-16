聯眾國際向股東及2名前董事提出法律訴訟

在訴訟中，該公司根據亮智及傅強向該公司作出的承諾，向亮智及傅強提出申索，要求其償還以快通貿易有限公司及/或Merit Horizon Limited之名義所簽署的貸款協議項下未償還之本金及相應的利息，並向法院申請永久禁制令禁止亮智違反其關於行使股東權利的承諾，同時，針對傅強及高宏違反彼等各自作為公司前董事之授信責任，公司向其二人正式提出索賠。

該公司將繼續盡全力對相關貸款進行追討，並對損害公司利益之個人及行為追查到底，並將適時根據上市規則以及監管機構和警方的調查進展另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者有關訴訟的任何進一步進展。