羅兵咸永道：冀中港澳設聯合考試　助會計師獲三地執業資格

中港兩地經濟活動愈趨頻繁，特別是粵港澳灣區內。會計師行羅兵咸永道倡議，進一步推動專業服務資格互認和跨境執業，並制定清晰穩定的人才政策，以吸引人才到區內發展。羅兵咸永道中國香港地區及大灣區ESG主管合夥人兼香港會計師公會會長方蘊萱指出，在現行的中港會計師資格互認制度，香港持牌會計師須就稅務、法律等議題重新以中文考試，惟香港會計師在工作及課程均習慣使用以英語，故期望有關內地的考試可放寬用英語應考。

她續指，目前會計師要在內地、香港及澳門執業，須分三地考試，並取得資格，才能在三地工作。長遠發展而言，希望未來能設立三地聯合考試，讓會計師能考一次試，再具備一定地方工作經驗，便能取得三地的執業資格，提升人才流動性。目前正積極與內地及澳門會計師協會溝通，坦言進度受新冠肺炎疫情影響。

羅兵咸永道中國區域經濟和南部市場主管合夥人張立鈞表示，該行近年與深港兩地多家企業和機構建立戰略夥伴關係，以助他們理解市場需求及互補協同發展。同時亦不斷將香港的國際人才和標準輸入到深圳，並將深圳企業帶入國際市場，形成「深港雙城一體化」的服務和管理模式。該行已有約200名香港青年會計師到大灣區內發展。

執業資格的互通互認有助會計專業人才靈活地在兩地發展，方氏認為，制度銜接可以在環境、社會及治理(ESG)發揮重要作用，特別是在ESG愈受市場重視，香港和深圳在ESG有許多合作機會，而未來港府將投入資源發展本地ESG人才，提供必要的培訓，以獲取必要的知識和技能。