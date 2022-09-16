金管局余偉文︰外資流入內地長期趨勢不改

近期香港資本市場活躍度明顯回落，大型新股來港上市集資的活動亦較往年減少，嚴苛的防疫政策更令不少國際金融機構重新審視香港業務，有關外資撤走的說法也不絕於耳。金管局總裁余偉文表示，今年流入在岸市場的外資有所放緩，惟相信有關情況屬短期波動，不會扭轉外國投資內地市場的長期趨勢。

他亦提到，截至去年底，外資持有的在岸股票和債券，分別較3年前增長逾3倍和逾2倍。外界亦關注，中港的防疫政策或導致本地財資市場人士與國際的交流減少。他表示，目前不少國家和地區有較高的疫苗接種率，加上新冠疫情病徵變得不太嚴重，自己正把握不同機遇代表香港出席國際會議。

他表示，人與人之間的實際會面不可取代，期望有關場合可以重新在香港出現，又認為目前是最佳時機，向世界展示香港以更強姿態回歸國際舞台。

另外，他指出，金管局早前與人民銀行宣布優化現行貨幣互換協議的措施，包括擴大日間及隔夜人民幣資金額度、降低隔夜回購協議的回購利率等，未來會持續留意市場情況，支持本港人民幣流動性保持在最高水平。

他提到，證監會、港交所和金管局正研究香港推出人民幣計價股票交易的可行性，目前正與監管機構商討如何推進，同時亦正與內地監管機構研究優化跨境理財通的銷售安排、擴大產品種類和參與計劃的金融機構等。