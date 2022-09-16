【繼續尋底】樓價指數按月再跌0.33%　創逾三年半新低

中原城市領先指數CCL報171.27點，創186周新低(2019年2月低見170.87點)，按周跌0.33%，連跌9周共5.40%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.15點，創187周新低(2019年2月低見171.35點)，按周跌0.36%，連跌5周共3.39%，近9周累跌5.54%。CCL(大型單位)報175.71點，創80周新低(2021年2月低見173.63點)，按周跌0.11%，連跌2周共0.64%，近9周累跌4.78%。CCL(中小型單位)最新報170.39點，創187周新低(2019年2月低見170.13點)，按周跌0.37%，連跌9周共5.53%。

港島CCL_Mass報173.59點，創244周新低(2018年1月低見173.08點)，按周跌1.86%，跌幅21周以來最大，連跌3周共4.31%。九龍CCL_Mass報163.42點，為近241周次低，指數上周急挫後今周回穩，按周升0.21%。新界西CCL_Mass報162.67點，為近85周次低，按周跌0.90%。新界東CCL_Mass報186.09點，按周升1.74%，早前連跌3周後回升2周共2.45%。近8周計，九龍跌幅最明顯，累跌6.95%，港島累跌6.41%，新界西累跌4.36%，新界東累跌3.10%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四大整體指數中，預料CCL(中小型單位)將於9月底重返2019年自己的低位，現時僅相差0.94點或0.56%。估計CCL及CCL Mass將會緊隨CCL(中小型單位)，先後重返2019年低位。現時CCL相差1.33點或0.78%，CCL Mass相差1.28點或0.75%。CCL(大型單位)距離2019年低位較遠，仍相差4.34點或2.53%。

繼上周九龍之後，本周港島CCL_Mass為第二個重返2019年自己低位的指數。港島CCL_Mass低2.50點或1.42%。九龍CCL_Mass低2.23點或1.35%。新界西CCL_Mass相差8.65點或5.62%。新界東CCL_Mass相差9.83點或5.58%。相信新界兩區仍需一段時間才會重返2019年自己的低位。