道期跌233點　金價偏軟

美匯指數衝高，最新報110.15；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報7.0330；美元兌日圓報143.43；歐元處0.9963；英鎊報1.1375。金價報1,654美元。布油報90.98美元，紐油報85.02美元。比特幣企1.9萬美元。道指期貨跌233點。

●市後關注點

-22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數

-恒大汽車：恒馳5在天津工廠量產，10月開啟交付。

-SPAC公司Interra今掛牌，農銀國際：冀盡早物色合適目標。

●中國經濟：

-內地8月70大一線城市新建商品住宅售價按月僅升0.1%。

-8月規模以上工業增加值按年增長4.2%。

-內地8月發電量按年增長9.9%，增速加快。

-8月城鎮調查失業率降至5.3%。

-在岸人幣逾2年來首跌穿7算，官媒：執着「破7」無意義。

-野村料人民幣續面臨下行壓力。

-內地首批8隻SEEE碳中和ETF回報全陷負值區間。

-摩通料內房股反彈難持續，投資者宜待更好時機入市。

●FedEx CEO：貨運量下滑，全球經濟將陷衰退。

●美國前財長：聯儲局最終或加息至4.3厘以上。

●拜登簽署命令，嚴查外國投資晶片等供應鏈領域。

●美SEC主席：下周起在港檢查中概股審計底稿。

●世銀警告：央行加息太勁，明年全球經濟恐陷衰退。

●澳洲央行：下次會議將考慮加息0.25或0.5厘。

●制裁無效？俄羅斯石油公司半年純利升13%。

●非美貨幣再大跌，英鎊兌美元創37年新低。

●澳門新賭牌競投今進行開標程序，目標年底前完成批給。

●港8月破產呈請按月升11.9%，發出清盤令2年最多。

●債券通公司王彤：「互換通」實行簡單，與在岸交易相似。

●金管局余偉文︰外資流入內地長期趨勢不改。