【新盤追擊】銅鑼灣The Hayworth by V坐落全功能社區

居住於時尚生活圈,衣食住行自然快人一步,感受到潮流脈搏;位於港島的銅鑼灣是香港的黃金核心地段,集消閒、娛樂、美食、商業於一身,據美聯物業助理聯席董事鮑頴鴻表示,銅鑼灣的住屋需求龐大,不時有租客或者買家問盤,因為這區不單是消閒熱點、商業核心區,又有多間名校及著名的維多利亞公園,是全功能的社區,動靜皆宜,加上四通八達,返工、返學都好方便,全港少見,不過區內向來缺乏新住宅供應,相信一有推出便會非常曯目。

專營服務式住宅的The V Group亦正計劃,將位於銅鑼灣怡和街9號的The Hayworth by V單位拆售,拆售的單位一共涉及64伙,分布於項目的8樓至19樓,戶型涵蓋一至三房,實用面積由274至875平方呎,部分單位更設有露台,而買家亦可另購買天台。根據資料發展商去年斥資約2億元,將物業翻新及重新裝修,每個拆售的單位都配備全新傢俬,所以買入單位後,即刻可入住或出租。

The Hayworth by V位於潮人勝地的銅鑼灣,住客的起居飲食以至消閒娛樂,一下樓就可滿足得到,附近的大型購物商場、百貨、食肆、商舖、酒店、戲院等,各適其適多不勝數,多姿多采的生活,令人目不暇給。至於The Hayworth by V住客的交通選擇,更贏人幾條街,項目前往港鐵銅鑼灣站,僅2分鐘步程。

美聯鮑頴鴻又指,銅鑼灣的交通選擇多元化,港鐵、電車、巴士、小巴樣樣齊,例如於港鐵銅鑼灣站上車,乘搭港島綫3至5分鐘就已經直達灣仔、中環核心商業區;中途更經過坐擁四綫的超級車站金鐘站,盡享鐵路優勢。

雖然The Hayworth by V位處市區核心,但附近亦有不少強健身心的好去處,包括維多利亞公園、香港中央圖書館及香港大球場等,部分約10分鐘左右步程便可到達。即使前往寶雲道健身徑,亦僅步行約半小時。至於項目所屬的官津校網,更是家長「爭崩頭」的小學12校網,網內有瑪利曼小學及聖若瑟小學等,而中學則屬灣仔區,名校包括瑪利曼中學、皇仁書院等。