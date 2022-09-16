晉環下周二發售160伙　示範單位暫錄200組人士參觀

市區鐵路項目展開新一輪銷售，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(16日)上載銷售安排第5號，落實下周二(20日)發售160伙，包括139伙以價單形式出售﹐另有21伙招標發售。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目昨日起開放現樓交樓標準戶及無經改動示範單位予預約參觀以來，共錄得約200組人士參觀，反應熱烈。

他指，即將發售的160個單位，包括62伙開放式戶，37伙一房戶、21伙兩房戶、1伙三房戶及39伙四房戶，實用面積由290方呎至1,302方呎。當中，以價單發售的單位折實售價介乎886.9萬至5,097.7萬元，折實平均呎價35,804元，屬原價推出﹐包括有80伙來自日前公布的第6號價單。

其中，最低呎價及售價單位為2B座6樓D室，實用面積294方呎，屬開放式間隔，折實價為886萬元，折實呎價30,167元。該盤由去年5月起開售，至今累沽624伙，套現逾136億元。

他透露，同系的屯門掃管笏項目提供約700伙，戶型涵蓋開放式至四房，另設洋房。項目有望今年第四季內取得預售，屆時將會推出市場。

為配合項目銷售部署，中原地產特別開設「晉環」專舖。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時該行分行數目達485間，維持於歷史高水平。該行首席營業董事李巍指，新開設的專門店位於中環嘉軒廣場，建築面積逾1,300方呎。