英皇國際及中渝置地共以6.5億增持壽臣山15號20%股權

以3.25億港元，收購明發集團持有壽臣山洋房項目壽臣山15號的20%項目股權的一半股權，預計完成交易日期為2022年11月15日，屆時，英皇國際及中渝置地將各自增

持項目一成總股權。

英皇國際副主席楊政龍表示，壽臣山15號位處傳統豪宅地段，交通便捷，且擁名校校網，一直為市場焦點，待完成交易後，集團將共持有該項目50%股權。是次收購符合集團及股東整體利益，亦透過該物業增值為公司未來創造更多收入。而集團近年專注發展洋房項目，隨着海外入境香港隔離措施放寬，項目增加了海外客源垂詢，待逐步恢復與內地通

關，相信會持續吸引更多超級實力買家關注。

中渝置地副主席黃志強對增持該項目股權表示高興，亦樂見項目銷售良好，而項目亦受惠於躍動港島南等政策，加上豪宅市場買家實力雄厚穩定，較少受外界環境影響，未來仍會以惜售態度穩步加推洋房，並相信是次收購未來會帶來可觀回報。

壽臣山15號自推出以來，短期內已售出兩間洋房，分別是今年6月以逾8.7億元沽出實用面積8,032方呎的7號洋房，緊接7月以4.35億元沽出實用面積4,726方呎的11號洋房，呎價均達理想水平。

項目擁15幢低密度豪華獨立洋房，實用面積由3,727至12,073方呎，提供四房四套至六房六套間隔。項目鄰近香港鄉村俱樂部、香港高爾夫球會及深灣遊艇會等豪華會所。