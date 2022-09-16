【移英注意】美匯獨強　英鎊貶不停　黃金恐爆拋售潮

外界預期美國聯儲局下周至少加息0.75厘，美匯指數周五重上110水平，一眾非美元貨幣持續受壓，英鎊曾跌0.97%，以1.1351美元再創1985年之後新低；澳元曾跌0.46%，觸及66.7美仙的2020年6月1日後低位。不過，俄羅斯則繼續反加息潮，該國央行今日宣布，將基準利率下調0.5厘，至7.5厘。

澳洲下月或加息0.25厘

澳洲央行行長洛威向國會表示，下月可能考慮把加息幅度減半至0.25厘，重申息口需再上調始能把通脹控制到2至3%的目標區間，惟在「某個時間點」放緩上升速度將是恰當。他又稱，利率已接近正常水平，惟目前的2.35厘仍然較低，料平均需至少在2.5厘水平，實際範圍將隨着經濟表現保持在2.5至3.5厘區間。高盛則認為，所謂「某個時間點」，意味放緩步伐並非即時，料下月澳洲央行仍將加息0.5厘，11月和12月則加0.25厘。

相比全球主要經濟體，拉丁美洲經濟亦令人憂慮。阿根廷央行今大舉加息5.5厘，為今年來第9次，使當地利率高見75厘，事緣該國上月通脹升至近79%，為30年來最快，經濟學家普遍預期該國通脹年底將升至95%。

金價逾兩年低 料未企穩

現貨金亦向下，每安士曾低見1,654美元，再創近兩年半低，跌0.61%。OANDA高級市場分析員莫耶表示，新一輪經濟數據支持美國需進取加息，導致金價受壓，債市拋售情況放緩前難以扭轉。他指，金價自跌穿1,690美元後，拋售便一發不可收拾，如美國國債孳息率繼續向上，金價下行壓力將隨之加劇。