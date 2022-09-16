二手樓蝕唔停　沙田一房戶4年貶值18%

二手蝕讓潮持續，沙田珀玥一房單位，以429萬元沽出，呎價約18,816元，自入伙以來屋苑呎價首度跌穿1.9萬元，原業主持貨約4年，帳面蝕94萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林懋霖表示，西半山殷然高層B室，實用面積約588方呎，兩房間隔，原業主叫價2,068萬元，減價至1,880萬元成交，呎價約31,973元，原業主於2016年5月以約1,627.8萬元購入，轉手帳面獲利約252.2萬元，物業升值約15%。

●中原簡英譓透露，西半山寶林閣低層5室，實用面積約1,326方呎，套三房及工人套房間隔，以2,550萬元連車位易手，呎價約19,231元，原業主於1997年3月以878萬元買入，持貨約25年帳面獲利1,672萬元，單位升值約1.9倍。

●中原劉子峻指，鰂魚涌康怡花園9月至今錄得5宗買賣，平均實用呎價約15,207元，屋苑F座高層14室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望部分海景，叫價930萬元，最終累減160萬元，以770萬元易手，呎價約14,695元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑稱，奧運站帝柏海灣5座中層E室，實用面積約595方呎，套三房間隔，望市景及遠海景，以1,288萬元成交，呎價約21,647元，原業主於2008年2月以630萬元購入，持貨逾14年帳面獲利658萬元，單位期內升值約1倍。

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新界區

●世紀21奇豐李仕明表示，沙田珀玥低層B室，實用面積約228方呎，一房間隔，成交價429萬元，呎價約18,816元創屋苑新低，自入伙以來首度跌穿1.9萬元，原業主於2018年8月購入，當時作價523萬元，約4年帳面蝕94萬元，期內跌價約18%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城8座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤時叫價760萬元，放盤1個月，減價106.2萬元，以653.8萬元獲買家承接，減幅約14%，呎價約14,497元。

●利嘉閣黃萬盛指，沙田欣廷軒3座低層B室，實用面積約414方呎，兩房間隔，望市景，早前叫價約740萬元放售，買賣雙方議價後，累減約80萬元，以約660萬元沽出，呎價約15,942元。

●中原范德輝表示，青衣區9月累錄25宗二手買賣，按月多近40%，居屋青泰苑A座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，4月於已補價自由市場叫價722萬元，多番降價後，最終以638萬元沽出，呎價11516元，累減約12%。

●利嘉閣梁均耀指，青衣翠怡花園2座中層A室，實用面積約501方呎，三房間隔，望園景，最新以約670萬元易手，呎價約13,373元，屋苑9月錄約6宗二手買賣，平均實用呎價約14,081元，現時有約79個放盤，入場費由約450萬元起。

●中原鄧偉元稱，葵涌區9月逾半個月僅錄得6宗二手買賣，其中嘉翠園2座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，今年5月叫價598萬元，業主眼見睇樓客還價意欲低，多次降價，最終減至559萬元獲換樓客承接，呎價約12,022元，較銀行估價低約5%。

●祥益陳阿麗表示，屯門居屋兆禧B座低層9室，實用面積約363呎，一房間隔，區內上車客為鄰近家人住所，方便照應，加上原業主有意加快出售大幅累減價130萬元，於已補價自由市場以330萬元成交，呎價約9,091元。

●中原王勤學稱，元朗區本月錄得約31宗二手買賣成交，包括尚悅13座中層A室，實用面積約424方呎，兩房間隔，開價580萬元，減價10萬元，以570萬元沽出，呎價約13,443元。

●美聯馮根明表示，元朗朗庭園2座低層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，區內首置客睇樓多時，而原業主趁樓市回軟計劃換樓，放盤已有四個月，見買家有誠意，故劈價87萬元，以513萬元成交，呎價約11,986元。

●中原譚永康指，元朗葡萄園貝翠大道單號屋，實用面積約3,494方呎，開價約6,580萬元，議價後以5,680萬元沽出，呎價約16,256元，新買家為用家，原業主於2017年以4,394萬元購入，持貨約5年帳面獲利約1,286萬元離場，期內升值約29.3%。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺公屋華明邨耀明樓中層7室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場開價298萬元，放盤兩個月，微減10萬元，獲同區綠表客即睇即落訂，以288萬元成交，呎價約6,501元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦龍苑A座高層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，議價後以已補價自由市場價608萬元易手，呎價約10,975元，新買家為用。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋錦龍苑A座高層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，望海景，放盤3個月，已補價自由市場叫價638萬元，減30萬元或約4.7%，以608萬元沽售，呎價約10,975元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山薈晴2座中層A5室，實用面積約225方呎，開放式間隔，望遠景，原先開價380萬元，放盤3個月，終以375萬元成交，呎價約16,667元。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳日出康城領峯7座右翼中低層C，實用面積約681方呎，套三房間隔，望內園景，日前以810萬元易手，呎價約11,894元，新買家為外區客人。

●美聯梁偉德表示，將軍澳維景灣畔3座極高層A室，實用面積約693方呎，套三房間隔，望山景，吸引用家承接，單位原先叫價1,200萬，議價後減至1,015萬元成交，調減185萬，減幅約15.4%，呎價約14,646元。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳日出康城LP6第2座高層A室，實用面積約867方呎，套三房套連工人套房間隔，望海景，外區首置客以約1,450萬元購入，呎價約16,724元，單位銀行估價約1,700萬元，原業主持貨約3年，帳面虧損約88萬元。

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