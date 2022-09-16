新盤戰重燃！新界兩項目先後開價搶攻上車客

新界區醞釀爆發新一輪新盤戰，繼昨日(15日)新界西有天水圍項目開價後，今日新界東亦有粉嶺項目公布首張價單，兩盤同期對疊，部署搶攻上車客市場。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue首批提供83伙

林達民形容，首批單位為「繼續忍讓價」，是延續了同系列第1期的「忍讓價」，定價與上一個期數的首批單位差不多，稍後加推單位將有提價空間。項目會於明日對公眾開放示範單位及同步收票。

首張價單的單位實用面積由221至462方呎，戶型涵蓋開放式戶至三房戶，包括10伙開放式戶、56伙一房、12伙兩房及5伙三房戶。按最高折扣7%優惠計，折實售價介乎306.8萬至690.71萬元，折實呎價由約13,282至15,918元。首批入場單位為C座1樓15室，實用面積221方呎，屬開放式間隔，折實呎價13,882元。而今批呎價最低的單位為C座10樓18室，實用面積344方呎，折實價為456.9萬元。

該盤今日率先開放1個一房無改動示範單位予傳媒參觀，單位參照C座10樓17室，實用面積288方呎。

●黃竹坑站晉環下周二發售160伙

市區鐵路項目展開新一輪銷售，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(16日)上載銷售安排第5號，落實下周二(20日)發售160伙，包括139伙以價單形式出售﹐另有21伙招標發售。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目周四起開放現樓交樓標準戶及無經改動示範單位予預約參觀以來，共錄得約200組人士參觀，反應熱烈。

他指，即將發售的160個單位，包括62伙開放式戶，37伙一房戶、21伙兩房戶、1伙三房戶及39伙四房戶，實用面積由290方呎至1,302方呎。當中，以價單發售的單位折實售價介乎886.9萬至5,097.7萬元，折實平均呎價35,804元，屬原價推出﹐包括有80伙來自日前公布的第6號價單。

●大埔白石角朗濤招標售4,609萬元

●啟德MIAMI QUAY I三房1,812萬元沽

●旺角利奧坊‧壹隅一房售577萬元

●沙田大圍站柏傲莊III累錄234宗終止交易