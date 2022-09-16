美股四巫日　道指挫逾400點

周五為美國股市的「四巫日」(又稱四期結算日)，即是指數、個別股份的期貨與期權均於同日結進行季度算。美股3大指數早段受壓，道指跌401點，至30,560點；標指跌53點，至3,848點；以科技股為主的納指跌181點，至11,370點。

港股外圍方面，恒指夜期報18,704點，跌10點，低水58點。

基金公司Starwood Capital Group行政總裁Barry Sternlicht表示，聯儲局的激進加息步伐正在損害經濟。在他看來，隨着利率上升及供應鏈恢復，商品價格已開始降溫，控制通脹的工作已經完成。他表示，聯儲局鷹派加息已令併購活動急跌，未來上市活動將會逐漸減少。

企業消息方面，設計軟件公司Adobe公布截至9月2日止季度業績，期內收入按年升12.65%至44.33億美元；淨利潤按年跌6.27%至11.36億美元。該公司同時下調了全年業績指引，料年度經調整每股盈利13.5美元，低於去年底預測的13.7美元，消息拖累其股價挫4.07%。

半導體公司德州儀器宣布，董事會授權了一項150億美元的股票回購計劃，並將其季度股息提高8%至1.24美元。公司表示，新的回購計劃是原有的82億美元回計劃的基礎上進行更新，而股息將於11月15日派發。德儀股價早段曾升1.85%。