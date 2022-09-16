港企市民財困　破產呈請月增12%　利息上揚供樓百上加斤

香港奉行嚴格的疫情防控措施，至今未見盡頭。隨着疫情相關的財政支援措施退場，不少陷財困的市民及企業宣布捱不住，最終以破產及清盤收場。破產管理署周五公布的最新數字顯示，本港發出的清盤令數目追平2020年9月的紀錄，按月大增69.23%，按年升51.72%。

正當全球陸續取消防疫措施，經濟重拾反彈勢頭之際，香港中小企仍面臨重大困難。8月本港發出清盤令數目為44宗；個人破產申請635宗，按月增加近12%，按年亦升8.17%；發出接管或破產令572宗，按月激增41.93%。強制公司清盤申請為43宗，較上月增加22.85%。

今年首8個月，個人破產申請累計4,784宗，按年跌3.93%，發出接管或破產令的數目為3,172宗；發出清盤令累計192宗。

放寬「3+4」入境無助經濟

星展銀行香港經濟師謝家曦表示，該行預期，香港經濟全年仍有1%增長，算是略高過政府預期，但仍要視乎11月的數據，之後或會再作調整。本地疫情反彈，「中招」個案回升仍是負面因素。以外圍經濟仍然欠佳，包括內地周五公布的經濟數據表現平平，未有顯著復甦，估計外圍因素仍會拖累香港，而且人民幣貶值亦影響到不少企業的資產價值。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷則認為，放寬「3+4」入境人士防疫措施對本地實體經濟無幫助，但鼓勵了港人外遊或出外做生意，無助吸引外商來港，因為香港防疫措施始終與鄰近的新加坡仍有一段距離。企業經歷兩年多的漫長疫情，現金流捱不住而陷入清盤境地也無可厚非，而未來可能影響到一些銀行或會出現不良貸款增加。對於香港全年本地生產總值(GDP)，他料可能接近「清零」，其實原地踏步已算樂觀估計。

預先批還息不還本延3個月

就在數據出爐後不久，香港金融管理局聯同銀行業再次延長「預先批核還息不還本」計劃3個月，至明年1月底，而「中小企融資擔保計劃」下的還息不還本安排將會相應延長，借款企業可申請延遲償還本金合共最多36個月。計劃繼續提供部分還款選項，讓有意願和有能力的借款企業逐步回復正常還款。

中銀香港工商金融部總經理謝小玲表示，截至今年8月底，該行已向超過7,000家中小企合共批出超過500億元的貸款，覆蓋貿易、零售等行業。

一個月拆息飆至2.35厘

另一方面，與樓按相關的一個月期香港銀行同業拆息(HIBOR)周五飆上2.3598厘，銀行的資金成本大增，市場消息指，花旗、建設銀行(亞洲)及南洋商業銀行先後上調H按封頂息至2.75厘，與市場大部分銀行已大致看齊。目前至少有12家香港銀行加樓按封頂息。

吳卓殷指，香港已現加P(最優惠利率)的條件，隨着美國聯儲局下周議息，港銀有較大機會加息0.25厘。供樓負擔將百上加斤，家庭負債將會向上，拖慢原本就不快的經濟復甦步伐。