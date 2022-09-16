FedEx貨運下滑響警號　全球衰退恐半世紀最慘

世界經濟前瞻指標紛紛響警，預示明年形勢更壞！美國快遞龍頭透露，近期環球貨運皆下滑，原預期中國工廠復工後需求會上升，詎料反跌；向來被視為全球消費信心指標的南韓出口和製造業庫存數據更乍現1997年亞洲金融風暴前夕影子。國際著名機構預告，由於各經濟體正以半世紀以來最齊心的速度收水，料明年民眾將更會感受到衰退之痛，今年仍是美元天下，其他資產勢再跌價。

美國物流巨頭聯邦快遞(FedEx)表示，由於整體經濟形勢大幅惡化，會取消已於6月發布的2023年度盈利預測，並大幅削減支出。聯邦快遞因業務遍布全球，且貨物種類繁多，向來被視為景氣指標。

關閉多地辦事處省成本

公司公布截至8月底的首財季經調整後每股盈利3.44美元，大幅低於預期5.14美元；收入232億美元，亦差過預期235.9億美元，主因亞洲地區整體疲弱和歐洲服務面臨挑戰。6月剛接任行政總裁的Raj Subramaniam稱，上財季最後的幾個禮拜海內外經濟形勢大幅惡化，全球貨運量下滑，警告全球經濟即將步入衰退。為節省成本，公司將關閉90個辦事處和5個企業辦公室、停飛部分貨機、減少周日地面快遞，並延後招聘。展望截至11月底的財季每股盈利降至2.75美元，收入介乎235億至240億美元，皆差過預期。

另一反映環球經濟景氣的指標也不濟。南韓8月動態隨機存取存儲器(DRAM)出貨量按年挫24.7%，創2019年以來最大跌幅，相比7月僅跌7%。DRAM佔南韓存儲晶片近半出口量，三星和SK海力士控制着全球約三分之二存儲器市場。

另一數據顯示，佔南韓總出口額三分之一的科技出口8月跌4.6%，智能手機、顯示器和電腦出貨價值均降，是環球消費衰退的警號。再者，當地周五披露製造業次季庫存按年增18%，為1996年以來最大，顯示經濟全面走下坡。值得留意是該庫存在26年前曾飆22%，一年後、即1997年就爆發亞洲金融風暴。

IMF：下行風險主導全球

監察機構亦紛紛響警！國際貨幣基金組織(IMF)表示，下行風險繼續主導全球經濟前景，料一些國家明年陷衰退。然而，即使有些國家數字上未衰退，但對世界許多人來說也會感覺是一場衰退，又提到單在非洲，過去兩年飢餓情況狂升三分之一，影響1.23億人，是可怕的情景。世界銀行也發表研究報告指出，目前正處於1970年以來最嚴重的世界經濟同步放緩。根據往績，擔心新興市場和發展中經濟體陷毀滅性災難。

世銀的憂慮主要來自美元獨強。花旗稱，今年全球股市已縮水23萬億美元，美元與風險資產的反比關係使其依然成為今年內唯一的選擇，料美匯指數未來3個月升至111.98，即較現水平再升約2%。內地東吳證券亦預測，新一波美元衝擊剛開始，相信要到明年上半年才回調，2024年初再度上升。

黑天鵝作者指聯儲製泡

《黑天鵝》作者Nassim Taleb警告，聯儲局過去15年過度放水造成比特幣、樓市及對沖基金市場不應存在的「泡沫」，猶如大家在迪士尼樂園度過了無憂無慮的15年，現時40歲以下的人都沒有甚麼市場經驗。在當局強勁加息下，所有股票的市盈率都必須下跌，且不會安然有序。

除美國大手加息外，巴克萊亦料歐洲央行將在10月加息0.75厘，11月則縮至僅加0.25厘，估計今次衰退的嚴重程度和時間不亞於2010年歐債危機和1992年歐洲貨幣危機，到明年下半年才會溫和反彈。