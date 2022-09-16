美賭企澳門續牌有暗湧！金沙永利有出局風險...

雲頂相關公司GMM股份的代表在周三入標時曾表示，冀透過新賭牌為澳門市場帶來衝擊。想不到賭牌仍未落實，市場反應已沸沸揚揚。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強對本網表示，相信新賭牌的競投，無意歧視任何人，只是目前澳門博彩業格局，美資賭企在6間之中佔3間，他認為站在商業角度，由同一個境外國家的資本壟斷一半，情況不健康，也深深左右着澳門經濟。未來一旦中美關係跌至谷底的話，對澳門賭企政策有變時，也需要考慮國家外交策略的情況。

滙豐：對較弱博企看法更審慎

他又認為，將新賭牌給予東南亞的資本，與過去多年中央倡議的一帶一路策略相脗合。尤其在加強東南亞的影響力上面，他指出，近期新加坡「有時親中、有時睇美國頭」，態度左搖右擺。將賭牌授予馬來西亞資本，或可成為內地與馬國加強合作的契機。

滙豐環球研究雖然看淡新競爭者，但指雲頂中標機會率亦有10至20%。該行又指，在市況相對穩定下，市場似普遍低估了現時持有賭牌的公司失去賭牌的可能性。況且，監管機構可能會考慮維持現況以外的因素，以促進行業的長期發展，故目前值得審視6間澳門博企誰是「最薄弱的一環」，包括考慮財務實力，該行短期內對較弱的博企看法更加審慎。

GMM「獲有條件接納參與競投」

澳門當局周五完成開標程序後公布，7間公司俱獲參與競投，其中只是對GMM股份寫明是「獲有條件接納參與競投」，但未有進一步解釋何謂「有條件」。賭牌競投委員會主席、澳門行政法務司司長張永春表示，委員會與被接納參與競投公司諮詢、磋商，以及審議標書內容，暫無時間表，目標是今年底前完成賭牌批給。

對於有新競爭者的加入，永利澳門副主席兼執行董事陳志玲周五回應指，大家做好自己份內的事，公司會與1.2萬名員工持續與澳門一起進步。新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，有新參與者競爭，反映投資者對澳門長遠發展有信心，雖然疫下經營有困難，但在國家支持下澳門旅遊業長遠向好。

老牌華資博企澳博的主席何超鳳強調公司對競投極充滿信心，畢竟公司一直扎根澳門，亦有信心做到拓展海外客源的要求。