溫灼培：央行縱干預　亦難改日圓跌勢

《日經新聞》網周三報道，日本央行曾於當天向市場問價。明顯地，日本央行是想藉此要向市場發放一個重要訊息，就是該行隨時有干預日圓匯價可能。

美國通脹高企不下，擔心聯儲局有機會繼續加大加息步伐，於周三東京市場日圓匯價曾一度跌至靠近145兌一美元水平。相信正是此因，驅使日央行向市場問價，但據了解，最終未見央行有干預行動。

幣策寬鬆 托匯事倍功半

現在市場主要有兩個疑問：日本央行會干預嗎？倘干預能有效阻止日圓匯價持續下跌嗎？就第一個問題，不能排除日央行有隨時干預的可能，尤其當日圓跌穿145兌一美元水平。不過，就算干預，如非配合央行收緊貨幣政策行動，相信只能減慢日圓的下跌速度，難真正扭轉跌勢。

故此，日央行似乎亦非打算用實際行動扭轉日圓下勢，相反只想減慢日圓下跌，待聯儲局明年中或年底完成加息後，日圓跌勢自然告一段落。

鑑於市場估計聯儲局於下周四很大機會加息0.75厘，並於今年底把聯邦儲備基金息率推上4至4.25厘水平，預期日圓兌每美元下跌目標為147。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培