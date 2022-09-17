東方日報B1：濠賭牌激鬥 美資恐出局
2022年09月17日 00:05
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澳門周五完成開標程序，冀今年底前完成賭牌批給。
澳門6張新賭牌獲7間博彩企業入標競投，市場原預計現時正在澳門經營的3間華資和3間美資賭企可以「坐定粒六」等發新牌。不過，愈來愈多評論認為，將賭牌給予新競爭者馬來西亞雲頂集團或更符合國策和澳門經濟利益。至於誰會出局，矛頭直指與美國在野黨共和黨關係密切的金沙中國(01928)和永利澳門(01128)。
雲頂相關公司GMM股份的代表在周三入標時曾表示，冀透過新賭牌為澳門市場帶來衝擊。想不到賭牌仍未落實，市場反應已沸沸揚揚。
香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強對本報表示，相信新賭牌的競投，無意歧視任何人，只是目前澳門博彩業格局，美資賭企在6間之中佔3間，他認為站在商業角度，由同一個境外國家的資本壟斷一半，情況不健康，也深深左右着澳門經濟。未來一旦中美關係跌至谷底的話，對澳門賭企政策有變時，也需要考慮國家外交策略的情況。
他又認為，將新賭牌給予東南亞的資本，與過去多年中央倡議的一帶一路策略相脗合。尤其在加強東南亞的影響力上面，他指出，近期新加坡「有時親中、有時睇美國頭」，態度左搖右擺，將賭牌授予馬來西亞資本，或可成為內地與馬國加強合作的契機。
現時3間美資賭企之中，金沙中國母企拉斯維加斯金沙集團創始人艾德森，曾被美國媒體揭露是共和黨金主之一；永利澳門母企永利度假村的創始人史提芬永利亦曾擔任共和黨財務主席一職。市場分析認為，隨着前者已離世，後者因捲入醜聞而辭去永利集團職務，加上共和黨目前並非執政黨，這兩間公司的其中一間「被Out」亦不無可能。另外，美高梅中國(02282)規模相對較小，一旦出局，帶來的影響也較小。
滙豐環球研究雖然看淡新競爭者，但指雲頂中標機會率亦有10至20%。該行又指，在市況相對穩定下，市場似普遍低估了現時持有賭牌的公司失去賭牌的可能性。況且，監管機構可能會考慮維持現況以外的因素，以促進行業的長期發展，故目前值得審視6間澳門博企誰是「最薄弱的一環」，包括考慮財務實力，該行短期內對較弱的博企看法更加審慎。
澳門當局周五完成開標程序後公布，7間公司俱獲參與競投，其中只是對GMM股份寫明是「獲有條件接納參與競投」，但未有進一步解釋何謂「有條件」。賭牌競投委員會主席、澳門行政法務司司長張永春表示，委員會與被接納參與競投公司諮詢、磋商，以及審議標書內容，暫無時間表，目標是今年底前完成賭牌批給。
對於有新競爭者的加入，永利澳門副主席兼執行董事陳志玲周五回應指，大家做好自己分內的事，公司會與1.2萬名員工持續與澳門一起進步。新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，有新參與者競爭，反映投資者對澳門長遠發展有信心，雖然疫下經營有困難，但在國家支持下澳門旅遊業長遠向好。
老牌華資博企澳博的主席何超鳳強調公司對競投極充滿信心，畢竟公司一直扎根澳門，亦有信心做到拓展海外客源的要求。