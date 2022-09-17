電動車熱潮！中國碳酸鋰價突破每噸50萬人幣

外媒報道，作為電動汽車關鍵的電池材料，鋰價的飆升似乎勢不可擋。數據顯示，中國碳酸鋰價格周五(16日)創新高，達到每噸50.05萬元人民幣。價格過去一年上漲了兩倍多，導致電動汽車的電池成本大增。最近上漲的驅動因素是強勁需求和內地一個生產中心的中斷。

隨着全球從化石燃料向清潔能源轉型，消費者對新能源汽車的支持正在加快。中國乘用車市場信息聯席會已將全年新能源乘用車銷量預測從550萬輛上調至600萬輛，是2021年銷量的兩倍。根據媒體研究，中國的電池用量預計也將增長近一倍。

與此同時，在擁有中國超過1/5鋰產能的四川省，8月電荒導致兩周的拉閘限電，打擊了本已供不應求的市場。

中國工信部新聞稿稱，9月15日原物料工業司組織召開鋰資源產業發展座談會，以促進鋰資源產業平穩健康發展，保障新能源汽車等產業鏈供應鏈安全穩定。會議要求龍頭企業發揮表率作用，生產企業不得串通定價，不得嚴重背離成本定價，報價機構要規範報價，為穩定價格和預期、保障產業鏈供應鏈發揮積極作用。政府將研究制定推動鋰產業發展相關工作方案，從「多開發、穩進口、減量化、促回收」等方面提出一籃子政策措施，協同各方加快國內資源開發利用，儘快形成供給能力。

周四(15日)，全球第二大鋰生產商智利化工礦業公司預測，未來幾年市場都會「非常吃緊」。該公司預計，本季度價格將比前一季度「略高」，並預計第四季價格將保持在類似水平。