陳鳳珠：內地新能源汽車發展較預期快

國家商務部表示內地於2021年的汽車出口達到201.5萬輛，較10年前上升一倍，實現跨越式發展。而2022年以來，內地的汽車出口增長迅速，更創下歷史同期新高，當中新能源汽車推動整體汽車出口增長。據中汽協的數據顯示，今年首8個月內地的汽車出口按年增加52.8%至181.7萬輛，其中新能源汽車出口同比增加97.4%至34萬輛。雖然今年上半年內地汽車製造企業受防疫措施影響生產，但汽車出口依然保持強勁，相信內地汽車出口正進入高速增長期，反映全球對內地技術的肯定，加上內地新能源汽車的發展加快，亦有助推動出口增加，預期對汽車生產企業發展有利。

除行業需求提升外，內地自主品牌車企亦作一連串部署，除推出不同車型以配合新能源汽車需求外，亦加快海外市場的佈局。內地下一步將進一步深化對外開放，加快汽車外貿轉型升級基地建設，促進產業和貿易要素聚集，保障產業鏈供應鏈暢通，同時加快推進與重點汽車出口國家和地區簽訂自貿協定、擴大出口，以提高內地汽車市場於全球的市佔率和影響力。

中國乘聯會發佈8月份新能源乘用車廠商批發銷量報告顯示，全國新能源乘用車市場保持強勁趨勢，部份車企因7月減產，導致8月回補，因此預期8月新能源乘用車廠商批發銷量將按月增加10%至62.5萬輛，按年則增長一倍。乘聯會認為即使國家出台燃油車購置稅減半的刺激措施，但新能源汽車市場增長動力強，且各地政府出台新能源汽車的消費政策，在補貼金額及覆蓋面上均不會低過燃油車，因此新能源汽車市場仍有望高速增長。

內地《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》明確新能源汽車在2025年滲透率達到25%，而工信部原部長預期內地的新能源汽車滲透率有望於今年實現25%的目標，較規劃提前3年，正反映內地的新能源汽車市場發展迅速。即使內地經濟受到疫情困擾，但今年新能源汽車銷情仍然維持增長趨勢，倘若經濟增長恢復，料新能源汽車市場前景將更明朗。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠

(本文作者為證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）