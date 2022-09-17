1周10大驚奇︰美股恐再跌兩成　聯儲局加息殃及全球

美元匯價持續強勢，引發環球資產價格調整。在「現金為王」的當下，股市、債市、黃金同樣不具備投資價格值。專家認為，美國聯儲局只顧解決內通脹問題而大舉加息，後果將會是犧牲全球經濟。另有分析預計，在激進加息政策之下，美股仍有兩成的下跌空間。

【1、華爾街投資名宿齊響警 美股料跌多兩成】

美國8月通脹高過預期，引發全球金融市場動盪之後，有「鱷王」之稱的橋水創辦人達利奧(Ray Dalio)對美股及美國經濟作出最新預測，他稱，利率將不得不大升，朝向4.5至6厘區間上沿，此將推動私營行業信貸增長放緩，繼而影響私營行業的支出及整體經濟。

他相信，將利率提高到4.5厘左右，就能令美股進一步下跌20%至25%。投資者可能仍對長期通脹過於掉以輕心。債券市場顯示，交易員估計未來10年平均每年通脹率約2.6%，但達利奧料通脹率在4.5至5%左右，且受經濟衝擊的情況下，可能會「大幅上升」。

無獨有偶，華爾街「新債王」之稱的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)預計，標普500指數將調整至3,000點，意味着相較當前水平有逾兩成下跌空間。

岡拉克預計，聯儲局下周召開議息會議時將繼續加息0.75厘，但他表示擔心局方加息步伐太快會過度影響經濟。

投資策略方面，他建議投資者購買長期國債，另表示個人持有歐洲市場股票多於美國市場股票，縱使通脹水平高企，但相信目前通縮風險相較過去兩年高。他又透露，計劃在美元跌破200日移動平均線時買入新興市場的資產。

【2、諾獎得主克魯格曼︰聯儲局加息對全球經濟殺傷力巨大】

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)警告，由於美元作為主要儲備貨幣，美國聯儲局的貨幣政策將對全球經濟帶來重大衝擊，當局的加息行動對全球經濟的打擊較其他央行嚴重。

雖然美元上升的部分原因是由於聯儲局的緊縮政策，不過其他央行如歐洲央行加息幅度也類似，但引致歐元下跌的是美元。克魯格曼指，這樣是因為美元作為主導貨幣的歷史，令其在外匯市場難以被推翻。

他分析指，當一隻貨幣建立全球領導地位，這種領導現象往往會延續。由於很多人使用美元，因此以美元交易會更便宜。以美元借貸也比較便宜，因為有很多全球貿易都是以美元計價，低成本融資鼓勵了用美元計價。

在債務及股票上也呈現這種趨勢，全球債務大部分以美元計價，而美股比歐股更易接觸投資者。這解釋了美元對於其他國家的資產負債表所帶來的巨大影響，並引起一些經濟學家討論，指聯儲局在加息時需要考慮全球經濟的健康狀況。

「我不認為聯儲局現時會聽取意見，聯儲局官員仍極為擔心高通脹可能在美國經濟中根深蒂固，而這種憂慮會主導一切，直至潛在通脹有明顯回落的迹象。」他警告。

克魯格曼表示，聯儲局加息行動除造成美元匯價強勢，不利於全球經濟外，美元作為儲備貨幣，聯儲局的緊縮行動較其他央行引發更大殺傷力，故此聯儲局在作決定時，不應該只看其壓低通脹的效應，更要評估其對全球經濟帶來的打擊，但相信聯儲局對全球經濟的關注度低。

【3、世銀警告：央行加息太勁 明年全球經濟恐陷衰退 】

世界銀行(World Bank)發表最新研究報告，指各國央行同時致力打擊通脹，恐令全球經濟在明年陷入衰退。世銀預計，明年全球名義經濟增長會放緩至0.5%，按人均計算更跌0.4%，符合衰退的技術定義。此外，高通脹持續陷入滯脹困局，建議各國支援弱勢社群應付生活壓力，並促進投資提高生產力。

世銀形容，全球主要央行以半世紀以來最大力度收緊貨幣政策，對金融和經濟環境惡化影響超出預期。報告指，如果預期的加息未能將通脹降至央行目標，幣策官員可能繼續將利率升至超乎預期的水平，導致經濟衰退。該份報告目的主要是讓主要經濟體的政策制定者緊記貨幣緊縮的外溢效應。

世銀行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，全球經濟增長正急劇放緩，隨着更多國家陷入衰退，經濟可能會出現進一步放緩。他擔心這樣的趨勢持續，對新興市場與發展中經濟體會造成毀滅性的長期後果。他指，要達致低通脹、匯價穩定及經濟加快增長，政策制定者應把目光由減少消費轉移至促進生產，政策上應尋求額外投資、改善生產力及資本配置，因為這樣對經濟增長及減低貧窮是至關重要。

世銀首席經濟學家Indermit Gill警告，指現時更擔心的是全球經濟「普遍陷入滯脹」，目前的債務問題跟以前的危機不同，私營部門的債務目前是公共部門債務的5倍。除非供應中斷及勞動力市場壓力轉弱，否則2023年核心通脹率可能高達5%。

報告研究發現，由於財政與貨幣政策制定者都在致力壓抑通脹，萬一經濟放緩，他們不太可能嘗試提振經濟需求。報告又指，全球同步收緊貨幣與財政政策可能有助通脹下降，但由於這些政策在各國之間高度同步，影響可能互相疊加，收緊金融狀況將使全球經濟增長放緩的速度比預期快。

報告鼓勵各國央行清楚傳達其政策舉措，並考慮對全球帶來的後果，同時維護其獨立性，有助穩定通脹預期，以及減少必要的緊縮力度。而其他政策制定者也應加入對抗通脹的行列，尤其採取有力措施提振全球供應，包括放寬勞工市場限制、提振商品全球供應，以及加強全球貿易網絡。

【4、美政策造成「迪士尼式」經濟 形成不少泡沫】

暢銷書《黑天鵝》作者Nassim Nicholas Taleb接受訪問時表示，美國多年來的零利率政策已破壞經濟結構，讓美國度過了15年如迪士尼樂園般的經濟，並形成不少泡沫，更製造出「腫瘤」如比特幣，又有存在了15年的對沖基金，但它們其實不應存在。

他認為，這種「迪士尼樂園」經濟讓現今40歲以下的人都「沒有多少市場經驗」，他們成長時的利率環境讓他們不了解經濟是如何運作。

他又表示，基本上，在折現率近零的情況下的金融經驗，就像在沒有重力的情況下學習物理。

他並告誡，聯儲局須堅持將利率恢復至正常水平，即3至4%左右，而且不應偏離太多。他又指，由於低利率和量化寬鬆政策，一代人透過「錯誤方法」投資賺了很多錢。

【5、美國前財長：聯儲局最終或加息至4.3厘以上】

美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)表示，聯儲局最終可能需要將利率提高至4.3厘以上以控制通脹。

薩默斯表示，美國加息0.75厘明顯地比只加息0.5厘更好，而聯儲局目前已表示下周將加息0.75厘，並相信當局日後將繼續加息。他又指，如果聯儲局想萬無一失地控制通脹，將不得不進一步提高利率。

此外，薩默斯重申對聯儲局經濟預測的評論，認為聯儲局在對經濟的預測上，應該更如實及誠實地反映現況。聯儲局將在下周議息後發布新一輪經濟預測。

【6、美國通脹增速快過經濟 熊市恐持續】

美國8月消費物價指數(CPI)增幅超預期，而且高於經濟增長，拖累美股大冧，熊市持續更久的風險隨之升溫。市場預期顯示，美國通脹增速高於經濟增長的情況至少會持續至2023年。

有股票策略師表示，過去半世紀的主要熊市都發生在通脹增速高於經濟增長時，如1970年代通脹飆升，以及2000年代初那段緩慢擴張和穩定通縮的時期。據策略師說法，雖然通脹在1960年代後半期加速增長，但一直至1960年代尾聲才超越經濟增速，而美股是在1968年左右見頂，符合歷史經驗。

策略師表示，即使最新CPI引發市場焦慮，一旦有更進一步迹象顯示通脹緩解，將有助於穩定企業利潤率並控制價格，成為恢復牛市趨勢的長期關鍵。

【7、FedEx CEO：貨運量下滑 全球經濟將陷衰退】

美國物流巨頭聯邦快遞(FedEx)行政總裁Raj Subramaniam周四(15日)接受訪問時表示，相信全球經濟即將步入衰退。

被問及是否認為全球經濟將會衰退時，他稱是這樣認為，但數字的預測效果不見得很好。

FedEx首季收入及盈利差過預期，並宣布撤回全年財測，周四盤後股價應聲急挫逾16%。Subramaniam表示對財報非常失望，最大問題在於眼前的宏觀經濟形勢，並指全球貨運量下滑，導致財報不如預期。他指，公司之前估計內地工廠復工後，貨運需求會回升，但實際上卻是下跌。

他表示，大約從6月投資者日以來，見到貨運量每周下滑，而且全球都出現下滑的情形，鑑於單周數字欠佳，故認為經濟狀況不太好。他又表示，公司反映出他人的業務狀況，尤其高價值經濟體。

【8、耶倫：歐洲冬季恐衰退 美國面臨溢出效應】

美國財政部長耶倫接受外媒訪問時表示，鐵路工人罷工將為全美國貨運運輸帶來重大阻礙，隨着歐洲冬季可能會陷入經濟衰退，美國可能因而感受到一些溢出效應。

美國通脹企40年高位，她預期通脹在未來一年會有大幅改善，並相信隨聯儲局正採取行動，通脹會降下來。

冬季逼近或加劇歐洲能源危機，價格飆升很可能會引發經濟衰退。她指，歐洲陷入衰退對美國會造成溢出效應，又認為對歐洲來說，冬季將是艱困且充滿挑戰。

【9、調查：日圓跌勢超企業預期 勢影響未來計劃】

受美國加息影響，日圓兌美元匯價今年以來已貶值約20%，跌破144關觸及24年新低。日圓跌勢加速，加重食品及燃料等成本，都增加了當地家庭負擔，同時也引起了大公司的警惕，使公司難以為未來做計劃。

外媒進行的調查顯示，只有13%日本企業預計日圓兌美元匯價從141進一步走弱，與目前情況相符。有45%將日圓波幅鎖定在136至140；有28%公司鎖定在131至135；約11%將其定於126至130；3%將其定為120至125，意味一旦日圓繼續尋底，許多公司可能會處於不利地位。調查又指，絕大多數日本企業預計圓匯將在年底前轉強。

【10、IMF：6成窮國債務瀕爆煲 呼籲中國協助】

歐美主要經濟體進入加息周期後，新興市場債務危機正在急劇惡化。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃警告，有25%新興市場國家及60%低收入國家處於債務爆煲邊緣。她更表示，中國與其他大型債權國家，有責任阻止高負債國家的債務危機惡化。

位於南亞的島國斯里蘭卡，此前因為無力償付巨額對外債務而陷入破產。該國的危機絕非特例，同樣位於南亞的巴基斯坦、南美洲的阿根廷、橫跨歐亞大陸的土耳其等大國，都陷入了貨幣急劇貶值、通脹失控的財務危機當中。格奧爾基耶娃出席活動時也表示，希望斯里蘭卡的債務問題可以得到解決。

具體而言，她認為應該首先由公共債權人(即中國等主要債權國)進行債務談判，之後再解決私人債權人所持有的債務。她說︰「我向大債權人、中國傳達的信息是，你所持有的份額愈大，你的責任就愈大。」同時，作為債權人，防止債務問題爆煲也符合其自身的利益。