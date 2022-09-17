致富智庫：盤點十大名人理財方法　邊招最啱你？

上星期為大家推介由哈佛大學經濟學博士Laurence J. Kotlikoff教授6條金錢法則，你學曉幾多？如果仍然認為有點難捉摸，今期實務一點，為你盤點十大中外名人明星的理財心得，看看他們的親身示範對你有何啟發？

【1、巴菲特─先儲蓄後消費】

「股神」巴菲特貴為超級富豪，但生活絕不奢華，相反，卻異常節儉，沒有豪宅及名車。據悉，他仍居住於美國內布拉斯加州奧馬哈市的房屋內，一住就逾60年；不追逐名牌；自用的iPhone 11手機亦是2020年朋友送贈；偏愛用現金結帳，以避免使用信用卡導致過度消費，為他的至理名言：「不要把消費剩下的才儲蓄，要先儲蓄再消費」示範身教。

【2、玄彬─財富交父母管理】

韓星玄彬與孫藝真因合作拍攝劇集《愛的迫降》而相戀、結婚，並將榮升父母。這對「吸金」夫婦理財同樣出色，其中善於儲蓄的「男神」玄彬早於2013年就獲得南韓「儲蓄日」最高榮譽總統獎。他自爆儲蓄都是來自工作上的收入，並一點一點儲起，所採用的方法是「信封理財法」，將賺回來的錢根據支出分成多份存入銀行，並交給父母管理，而剩下的錢才可自由使用。如此一來，「入多出少」，儲錢自然快人一步。

【3、Jay Leno─持2個銀行帳戶傍身】

美國知名的清談節目主持人傑雷諾(Jay Leno)習慣將不同的收入分別放在不同的銀行帳戶，以便管理自己的收入及支出。他建議，至少要有2個銀行帳戶，一個專門用來儲錢，無論如何都不會動用一分一毫，另一個則用作日常開支，若能力許可，不妨再開多一個專門用來投資的帳戶，就可妥善管理自己的資產。

【4、奇洛李維斯─低物欲降管理複雜性】

荷里活巨星奇洛李維斯(Keanu Reeves)早已名利雙收，但他私底下的生活非常簡樸。他早年曾說過：「我沒有甚麼家當，通常都拿住飯店時贈送的生活用品，本身沒甚麼物欲，健康才最重要」。又曾指：「減少物欲，減少資金管理的複雜性」。

事實上，他與其他名人明星最大分別是他從不炫富，常以公共交通工具代步。除了看淡金錢，亦愛與別人分享，送車送手錶已屬小事，更試過將電影酬金中的5,000萬英鎊分給整個劇組，完美演繹獨樂不如眾樂的美德。

【5、林依晨─慎用信用卡】

台灣「偶像劇天后」林依晨其實在出道前期，曾經歷為家庭還債的艱苦歲月，慶幸她透過「信封理財法」解困。她會將所賺到的錢共分為10等分，並將其中9大份交給媽媽，餘下1份則按照1：3：6(生活費、家用、房貸)去均分，隨着收入增多，最後用了3年時間還清家中負債，並在30歲前置業。

除了把收入仔細分類外，為了努力儲錢，她在圈內以慳出名。據講，如不會購買金額超過5位數字的手袋。同時，她會認真記帳，把每筆開支寫下，務求知道錢花在哪裡？另外，因過去母親過度使用信用卡而孭上卡數，據知，她仍非常抗拒使用信用卡，擔心會容易造成入不敷支。由此帶出，小資族要謹慎使用信用卡，否則容易搞到卡債。

【6、姬絲汀比爾─善用折扣兼要貨比三家】

迪士尼電腦動畫《魔雪奇緣》(Frozen)大受歡迎，在片中聲演女主角安娜的美國女星姬絲汀比爾(Kristen Bell)據報擁有至少2,000萬美金資產，她的理財觀念固然有參考價值。

她的兩大理財方法分別是「善用優惠券」及「貨比三家」，據講，她平時有蒐集商店優惠券的習慣，且要有一定的折扣才會消費。若要出席重要活動，需要購買名牌商品前，也會先行四出搜尋哪裡有折扣，再仔細比較價錢後始「出手」。她更笑言發明了「Online Window Shopping」的方法，即是會到購物網站瀏覽心儀的物品，並將之放進購物車內，不過並非如一般購物狂立即按制畀錢，她卻不會繼續到付款這一步。變相逃過都市人常常犯上所謂的衝動消費。

【7、慧絲溫達絲般─不為時尚過度投資】

曾貴為奧斯卡影后的美國女星慧絲溫達絲般(Reese Witherspoon)據報每部片酬已達1,500萬至2,000萬美金水平，不過，她曾經表示將巨款花費在時尚服飾並沒有一點好處。比起沉迷於多家名牌，她日常多穿着相對平價的牛仔褲，亦樂於在專賣復古服飾的小店，或是大眾化的連鎖休閒品牌如GAP、Sports Chalet等商店逛，同樣自得其樂。更有趣的是她會與自己身形相似的好友互相交換服飾穿搭，將時尚服飾物盡其用，可說既慳錢又環保。

【8、龔嘉欣─「股票殺手」不炒股】

電視台花旦龔嘉欣(Katy)已踏入娛樂圈逾10個年頭，早在2020年初、她30歲當年便以935萬元購入將軍澳一個私人屋苑的單位，成功做業主。她自稱是「股票殺手」，每次投資股票總會蝕錢，所以決定不再買股票，理財方面偏向保守，最多都是從定期存款中收取利息，且早在她16歲入行做模特兒時已養成儲起一半薪酬的習慣，且沿用至今；而為確保自己儲到錢，她會用2個戶口其中一個作為出糧，一個用作儲蓄，當一出糧時，便會把一半人工存到另一個儲蓄戶口。

她為確保不會動用戶口內的錢，不會隨身攜帶該戶提款卡，便可避免任何亂花錢的機會。當過了一段時間，便會發覺原來自己已儲了不少錢，便會很有滿足感，就更有動力繼續儲。

【9、劉佩玥─333儲錢法】

最新獲中銀香港邀請成為「理財TrendyToo」形象大使的劉佩玥(Moon)理財自有一手。不講不知，原來她也曾是個「月光族」，直至她學會「333儲錢法」，將薪金分為3份，把1/3薪金用於儲蓄理財、1/3薪金用作生活消費，餘下1/3薪金作為家用。據講，此「333儲錢法」令她剛出來工作時，就成功在短時間內儲到一筆錢，既足夠她償還學費，更可供弟弟讀書，實行一舉兩得。

她又指，性格及心態會影響儲錢習慣，提醒大家消費前要想清楚物件的實際用途，絕對要「三思而後行」，購物前考慮清楚到底有冇需要。

【10、林盛斌─不斷增值】

近年有「金牌司儀」之稱的林盛斌(Bob)據報身家多達10億，日前更公開首次full pay購入一個海外物業收租。為好好培育4個仔女的Bob密密接job吸金，談到理財心得，他分享3大個人致富方法：第一，為物件或事情增值，如將物業稍微翻新出租確保叫價更高；第二，吸納新資源不斷拓展人脈關係；第三提升自己的個人價值。