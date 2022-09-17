【錢夫人巡舖】美息誘惑　年息達3.22厘搶存款

過去一個星期，錢夫人收到好多銀行加存款息的通知。美元匯價又大升，港元或成最大贏家。因為聯繫匯率之下，港元兌美元跌極都有個譜，最低也不過是7.85，相對歐元、英鎊貶值12%，連表現較好的人民幣也跌過9%。

想做穩陣派「摸頂」入美元，花旗銀行客戶於網上銀行或手機銀行開立定存，可享最高特惠年利率12個月3.22厘。不設最高或最低存款額限制，優惠期至9月24日。6個月有3.03厘，3個月有2.7厘。

大型銀行亦跟得貼，美元1年期定存息就以渣打及中銀2.8厘最高。恒生銀行就上調港元及美元定存利息，4個月及6個月分別為2.3厘及2.5厘。

不過，美元勁升之下，英鎊和人民幣先後遭殃。英鎊一度跌穿9算，創28年新低，不過銀行匯價大約只暢到9.02港元兌一英鎊。匯低息高，是最適合做家期的好時機，網上暢到錢之後，記住望一望有沒有定期存款優惠，錢夫人就差少少走寶。

恒生銀行7天期英鎊年息達12厘，資金門檻為1萬港元，資金上限200萬港元，如果經恒生應用程式或網上銀行暢錢，完成兌換手續後，會立即彈出定存選項，一按可即做7日定期。而人民幣特優年利率6個月亦有2.2厘，需為新資金，門檻1萬元人民幣。