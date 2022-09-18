鄺紫珊：REITs、債券均浮現投資機會

全球主要央行對抗通脹展開加息，加劇市場轉向及擔憂經濟放緩，也讓避險需求推升國債孳息率，而房地產信託基金(REITs)的利差改善也帶動REITs指數上升。後續可留意一下美國成長性持續的REITs產業，以及亞太地區基本面落後復甦的回升契機。

有投資機構預估，2022年全球REITs的營收年增率呈現正增長，美國、歐洲及亞洲在今年6月時雖然曾被調低，但7月又被調升，其中以美國REITs的增速預估值更是今年以來最高。

目前，美國房屋建造正受建築成本上升及缺乏建築勞動力影響，屬於自己持有及出租住宅的空置率更是歷史低位，可見樓價及租金都可能再維持高水平一段時間；至於有租約的物業，則擁有相對穩定的租金收入，故屬於美國住宅的REITs未來仍有不錯的表現。

當經濟活動復甦，也有利改善REITs租金情況，特別是擁有持續成長優勢或收益有改善基本面的標的；另一方面，亞太零售REITs、酒店旅館REITs等，也因疫情反覆影響，相對較遲才解封，目前業績仍處於回升階段，相信最壞情況已經過去，現在相信是經濟活動落後復甦的投資機會。

另外，市場在經濟形勢仍未進一步明朗化之前會保持區間震盪，鑑於經濟衰退的可能性提高，建議傾向於防禦性的優質資產。通脹與加息對企業及經濟活動的影響將持續顯現，預期企業持續轉嫁高成本的能力亦可能有限，未來幾個季度利潤下調的風險也愈見提高，故現階段宜抱較為審慎的態度，在利率大幅波動後，債市投資機會也可能浮現，具備穩定收益的投資級債與非投資級債也存在收益機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊