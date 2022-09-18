葉尚志：政策面進入回暖期　龍湖目標看32元

港股繼續下探尋底的行情發展，恒指已下探至6個月來的最低水平，然而，大市成交量依然不振不足1,000億港元，顯示資金趁低抄進的意願未見提升，預示後市仍有試低的傾向。操作上宜繼續提高謹慎警惕性，建議一方面要預留一些現金，另一方面可以先做好名單準備來撿便宜。另外，美國8月CPI表現超預期，通脹持續高企不下，美聯儲有持續激進加息機會，宜多加注視。

龍湖公布了截至6月底止的中期業績，純利按年上升0.82%至74.8億元人民幣，公司預期下半年行業有望穩中向好，並表示集團會保證準時甚至提前對房產品進行交付。值得注意的是，龍湖宣布繼續派發中期息33分人民幣，可以顯示公司目前的現金流依然健康充裕。建議可於27元以下買入，目標看32元，止蝕可定在23.5元。

第一上海首席策略師葉尚志