郭家耀：豐盛生活服務股息率8厘　波動市下顯吸引

集團早前公布截至今年6月底止全年業績，營業額為69.67億港元，按年升8%。當中綜合生活服務分部、機電服務分部以及物業及設施管理服務分部收入分別按年增加46.5%、43.3%及10.2%，至分別為32.53億元、6.96億元及30.18億元。期內，純利為5.03億元，按年跌14.3%。派末期息24.1仙，較上年同期派16.1仙有所增加。

回顧2022財政年度，集團的物業及設施管理服務分部、綜合生活服務分部及機電工程服務分部分別佔其毛利22.1%、43.8%及34.1%。集團的毛利由2021財政年度的11.35億元減少12.6%至9.93億元，整體毛利率由17.6%下跌至14.2%。而毛利及純利下跌，集團解釋，主要因新冠病毒相關政府補助減少所致。惟因下列影響而部分得以紓緩：(i)設施／物業管理及綜合生活分部(主要為清潔及保險業務)獲得新合約；(ii)機電工程服務分部安裝項目毛利增加；(iii)年度並無再次錄得於2020年12月出售洗衣業務相關虧損及收購事項的一次性專業費用。

物業及設施管理服務分部方面，於2022財政年度，集團提交35份物業及設施管理服務合約標書，總投標金額為11.86億元，連同過往月份提交的標書，獲授29份服務合約，總合約金額為1.33億元。而截至今年6月底，物業及設施管理服務分部的合約金額合計總值達20.74億元，而未完成合約總額為11.62億元。

至於綜合生活服務分部，在新冠疫情下，市場對清潔及消毒服務的需求上升,令該分部收入有顯著的增加,從而接獲更多的政府清潔合約。集團的清潔服務業務惠康管理層採取靈活業務策略，以應對各種困難和挑戰，致力擴大其於私營及公營界別的服務組合，維持業務增長。於2022財政年度，惠康提交437份清潔服務合約標書，總投標金額為54.02億元，連同過往月份提交的標書，獲授94份新服務合約，總合約金額為11.04億元。

集團業績穩健，且多元化業務令其抗風險能力較高。集團派發末期息24.1仙，派息比率維持在約40%水平。而全年股息0.45元，股息率達8厘，在近日波動市況下甚吸引力，值得跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)