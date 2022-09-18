陳樂怡：中集安瑞科估值有望向上 9元以下收集
2022年09月18日 08:45
東網電視更多新聞短片
自美國8月通脹意外加速，市場修正對9月加息的預期，押注當局將會在加息0.75厘和1厘之間作出選擇。事實上，美國就業市場維持強勁，當局有條件維持進取的加息節奏，利淡風險資產。下周市場將會聚焦在聯儲局議息會議結果，以及最新的點陣圖，揭示今明兩年的加息路徑。恒指宜守3月低位18,235點。
儘管環球經濟放緩，原油需求將會跟隨收縮，但始終上游資本開支不足，產能擴張有限，供應緊張將會為油價帶來支持。另外，有報道指，倘若原油跌至每桶80美元，美國政府可能開始補回戰略石油儲備。筆者重申美國釋出戰略石油儲備並非長遠之計，補回儲備只是時間問題，變相為油價帶來支持。石油輸出國組織及盟國(OPEC+)9月象徵性小幅度減產，反映組織密切關注油價走勢，將會採取行動制止油價大跌。加上，歐洲冬季能源危機嚴峻，天然氣價續處高位，石油替代需求旺盛。綜合以上因素，預計國際油價將會在80美元見支持。
個股推介中集安瑞科(03899)。俄羅斯截斷歐洲天然氣供應，歐洲多國被迫加快進口儲氣應對冬天，將會增強對儲氣裝備的需求，利好中集安瑞科的海外訂單增長。公司上半年液化天然氣(LNG)裝備相關業務新簽海外訂單額同比增長70%，下半年有望表現更佳。中長線而言，公司加大氫能產業鏈的布局，上半年收入按年增速強勁，錄1.75倍，未來有望帶來估值向上。股價近月表現強勢，建議待回調至9元以下收集，上望10元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)