曜熊理財：股票基金易跌難升

美國8月消費物價指數(CPI)數據顯示美國通脹仍處於高位運行，令通脹見頂的市場預測破滅，投資者猜測美聯儲將採取更加激進的政策措施。道指單日曾重挫1,276點，創2020年以來的最大單日跌幅。納指曾跌逾5%，標普500指數亦再次跌破4,000點關口。

8月CPI數據已經證實，美國的通脹依然高企，這讓一直在竭力抑制通脹的美聯儲面臨更大的困難。數據證實，美聯儲扼殺不了通脹，這讓投資者感到擔憂。9月會議上大幅升息基本已成事實。

美聯儲11至12月期間至少再加息1厘，聯邦基金利率到年底達到4厘以上。通脹率居高不下而且涉及面廣泛，一些市場人士預計9月可能加息1厘，而加息0.75厘基本確定，11月會議上再次加息0.75厘的可能性大增。

美國國債收益率全線向上，2年期孳息率一度飆升18基點至3.75%左右，達到2007年以來最高水平。30年期收益率上漲約6基點至3.57%，為2014年以來最高。美元兌主要貨幣走高，黃金商品下跌。

受隔夜美股大跌影響，全球主要股市全線下挫，環球股票基金易跌難升，恒指跌超2%，再度失守19,000點。投資者可能仍然對長期通脹過於掉以輕心，目前估計美國利率明年將在4.4厘左右見頂，但有機會超出估計，令金融市場大幅波動。

曜熊理財策略董事馬煒喬