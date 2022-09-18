超越亞馬遜創辦人！印度首豪阿達尼成全球第二富豪

全球富豪榜再次「執位」！外媒報道，印度首富、Adani Group創辦人阿達尼(Gautam Adani)資產超越電商巨擘亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)，成為全球第二大富豪。

今年初，阿達尼於外媒富豪榜排名僅在14位，惟今年科技股轉弱，令一眾以科技公司「起家」的美國富豪們的資產減少；坐擁1,468億美元資產的阿達尼排名「扶搖直上」，現排名則僅次於電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克的2,639億美元。

值得一提的，由於上周五美國科技股新一輪下挫，令貝索斯的產產僅落後阿達尼1,900萬美元；故阿達尼位於全球富豪次席的時間，則取決於亞馬遜的股價。而該股今年以來下跌近28%。

據報，Adani Group的業務橫跨能源、港口、物流、採礦業和天然氣、國防和航空航天以及機場。截至今年8月30日，該集團總市值超過2515.1億美元。

據外媒億萬富翁指數，2021年阿達尼的財富增長幅度為世畀第五，共增加約427億美元；同時於今年2月成為印度以及亞洲首富，7月時超越微軟聯合創辦人比爾蓋茨，成為全球第四大富豪；如今更躍升至全球富豪榜次席的寶座。