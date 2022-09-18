【向世界錢進】澳洲8月樓價跌幅40年最傷　撈底博得過？

全球主要央行年內紛紛收緊貨幣政策對抗通脹，但利率上升打擊物業投資需求，令樓市降溫。澳洲樓價在8月遭遇近40年來最大月度跌幅。有經濟學家預警，澳洲樓市低迷或是上世紀90年代以來最嚴重一次。

房地產研究機構CoreLogic數據顯示，澳洲樓價指數8月按月下跌1.6%，是1983年以來最大的月度跌幅，而且連續第4個月下跌。

各大城市中，悉尼樓價8月按月下跌2.3%，跑輸其他澳洲城市。緊隨其後是期內下跌1.8%的布里斯班、同樣跌1.7%的坎培拉和霍巴特，以及跌1.2%的墨爾本。相對「硬淨」的是位處南澳的阿德萊德及西澳的珀斯，期內分別微跌0.1%和0.2%。

CoreLogic分析指，在澳洲利率見頂和投資情緒開始改善之前，很難看到樓價會穩定下來。在預期息口繼續上升，而且住宅庫存很有可能在春季銷售季節累積，買家將有更多選擇，為樓價帶來更大下行壓力，預期澳洲樓市跌勢或會延續到明年。不過，儘管市場疲弱，大部分城市樓價仍較2020年3月的疫情大流行水平高出15%。

過去澳洲房地產市場的繁榮期平均比衰退期長逾3倍，而且樓價下跌時，業主只會損失所獲收益的一小部分。不過，近日有澳洲經濟學家提出，這一趨勢可能已經結束，目前當地樓市低迷可能是上世紀90年代以來最嚴重、持續時間最長的一次，原因是利率一直下降的日子已經結束，同時家庭負債比以往任何時候都要多。

根據近30年數據，在此前房地產熱潮中，樓價平均上升32.7%，平均上漲持續時間為33個月。當中，包括在新冠肺炎疫情期間，樓市繁榮期持續了21個月，樓價由低位升至高位，升幅達33.6%；2000年初的樓市繁榮期更持續了42個月，期間樓價上漲76.4%。至於在下跌周期，樓價平均僅跌3%，平均下跌時間持續9個月。

然而，目前家庭削減支出、利率上升及通脹升溫等因素，可能會導致失業率上升，業主被迫賣樓還債，然後出現經濟衰退。今次澳洲面對的樓市調整期，可能是近年大家見過最長，悉尼和墨爾本的樓價跌幅可能會更深。不過，樓價還是不太可能跌回疫情前水平。

央行勢續加息 估通脹年內見頂

澳洲央行年內連續4次加息0.5厘，最新在9月初宣布把現金利率上調至2.35厘，為2015年以來最高，加息幅度符合市場預期。這也意味澳洲自今年5月啟動的緊縮周期，正以約30年來最快步伐收緊。今年5月之前，現金利率還處於0.1厘的紀錄低位。

央行聲明指出，當局致力使當地通脹率重返2至3%目標區間，政策委員會預計未來幾個月將繼續加息，但沒有預設路徑，加息的時間和幅度將視乎未來數據而定。

該央行續指，今年消費物價指數(CPI)預期增長約7.75%，並料今年內通脹可以到達頂峰，到2024年將降至3%左右。然而，家庭支出仍然有重大不確定性，加息帶來的影響尚未在抵押貸款中全部浮現。

到目前為止，澳洲經濟繼續穩健增長，勞動力市場依然強勁，招聘廣告仍在增加，但央行提醒隨着經濟有放緩可能，未來失業率將上升。

永久移民配額本財年增至19萬

澳洲政府9月初宣布，截至2023年6月30日的今個財政年度，永久移民人數上限將提升3.5萬人，至總數19.5萬人，是超過10年來首次增加移民配額，以幫助企業和各行業應付人手短缺問題，並減少對短期員工的依賴。

永久移民配額數量對上一次上調在2013年，當時增加至每年19萬人，而2019年為紓緩都市擠迫問題，則把上限降至16萬人。然而，澳洲近兩年因封關而失去大量國際學生及工作假期勞動力，使人手嚴重缺乏。

在2020年實施防疫封鎖前，澳洲每年有近40萬名國際學生及25萬名工作假期人士，可受僱於當地餐飲業和服務業等，但在關閉邊境並要求臨時居民離境後，此一人力來源瞬間蒸發。

人才流失後，澳洲8月3.5%的失業率雖較7月略為回升，但仍處於低位，勞動力短缺導致通脹飆升，實際工資下降。

澳洲內政部表示，需要來自中國、印度和英國等的工人填補國內勞動力，根據預測，提升移民配額上限可能意味着今財年會各有數千名護士和工程師前往澳洲工作和定居。政府亦計劃撥款逾3,600萬澳元(約1.9億港元)加速簽證審批。

官員指，澳洲政府政策以往過於集中於臨時移民，變相側重吸引低技術工種，高技術工種反而較難在澳洲永久居留。再者，許多人才選擇移民加拿大、德國和英國，而不是澳洲，因澳洲的移民程序相對複雜，因此要把握改革移民制度的機會，簡化簽證，與其他地方爭奪人才。

此外，政府將研究調整臨時技術移民的薪酬限制，但由於相關措施十分複雜，需要與各行業良好溝通。2013年時，澳洲的臨時技術移民年薪限制訂在5.39萬澳元(約28.4萬港元)，至今仍然維持在此水平。執政工黨在5月贏得大選前，曾建議將門檻增至年薪6.5萬澳元(約34.3萬港元)，不過能否成功履行競選時承諾仍待觀察。