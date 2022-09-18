深井海韻花園移民盤劈價60萬沽　成交呎價跌穿九千元

二手樓價「尋底」，市場再有私樓屋苑成交呎價跌穿九千元。深井海韻花園套三房移民盤，劈價60萬元沽出，成交價560萬元，呎價約8,223元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧文頌透露，西半山俊傑花園高層C室，實用面積約781方呎，套三房間隔，以1,800萬元易手，呎價約23,047元，原業主於2015年3月以1,280萬元買入，持貨7年帳面獲利520萬元，單位升值約41%。

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九龍區

●利嘉閣劉蜀永表示，土瓜灣帝庭豪園5座中層C室，實用面積約779方呎，套三房間隔，以約1,380萬元獲承接，呎價約17,715元，屋苑現時約有19個單位放售，入場價由860萬元起。

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新界區

●美聯陳偉明稱，深井海韻花園4座中層A室，實用面積約681方呎，套三房間隔，望海景，開價約620萬，放盤約1年，原業主移民叫價一減再減，終劈價60萬元，獲外區上車客以560萬元承接，呎價約8,223元，原業主持貨逾7年，單位帳面只升值約16%。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳日出康城領凱11座右翼低層B室，實用面積約675方呎，套三房間隔，獲區內客承接投資，成交價750萬元，較原先叫價770萬元，降價20萬元，呎價約11,111元。

●利嘉閣趙洛民透露，將軍澳日出康城領都10座右翼中層B室，實用面積約683方呎，成交價約776萬元，呎價約11,362元，屋苑現時有約238個同類型放盤，叫價由800萬元起。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦豐苑D座高層8室，實用面積約636方呎，三房間隔，議價後以未補價第二市場價635萬元易手，呎價約9,984元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山嵐岸6座中層G室，實用面積約755方呎，三房間隔，望池景，單位放盤2個月，叫價1,080萬元，減價60萬至1,020萬元獲承接，呎價約13,510元，原業主於2012年10月以650萬元購入，持貨逾9年帳面獲利370萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海栢花園4座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價660萬元，放盤兩個月，獲買家以618萬元承接，呎價約15,887元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山海濤居4座低層B室，實用面積約404方呎，兩房間隔，望海景，原先開價680萬元，放盤1個月，終以668萬元成交，呎價約16,535元。

●中原余震楠指，沙田市中心本月至今暫錄約7宗成交，沙田中心D座中層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔，9月初放盤時開價約680萬元，日前議價後以618萬元易手，呎價約17,311元，新買家為用家。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城9座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤3個月，開價550萬元，累減47萬元，減幅約8.5%，以503萬元成交，呎價約15,382元。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳居屋頌明苑E座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，望山景，原業主早前於未補價第二市場叫價約518萬元放盤，累減約66萬元，以約452萬元成交，呎價約7,008元。

●中原王勤學表示，元朗朗庭園9月累錄約3宗買賣，包括2座低層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，開價530萬元，業主見樓市交投淡靜，連番減價最終共減17萬元，至513萬元沽出，呎價約11,986元。

●祥益陳秀春稱，屯門居屋兆軒苑A座高層9室，實用面積約598方呎，三房間隔，新買家為區內租客，考慮到熟悉該區周邊環境，原業主有意換樓，加大減價空間，累積減價30萬元，已補價自由市場售500萬元，呎價約8,361元，低市價。

●利嘉閣譚健偉表示，荃灣爵悅庭西爵軒極低層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，原先叫價約720萬元，累減約32萬元，以約688萬元成交，呎價約15,289元，原業主於2014以約398.8萬元購入，持貨約8年帳面獲利約289.2萬元，期內升值約73%。

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