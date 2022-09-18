【樓價尋底】3字頭近月重現　屯門相關放盤較疫前飆1.6倍

加息陰霾下，二手樓價仍未見底，私人屋苑曾一度絕迹的「3字頭」成交價及放盤價，近月在各區重現。其中，東九龍牛頭角得寶花園入場費，最近跌至388萬元。而屯門二手市場，現時有約250個叫價400萬元或以下買賣盤，較2019年底爆疫前不足100個，大增逾1.6倍。

市區屋苑細價貨重現。牛頭角得寶花園8月至今已錄至少3宗「3字頭」買賣，成交價介乎389萬至398萬元。美聯黃遠基表示，該屋苑現時有一個樓價低於400萬元放盤，單位為A座20樓以上單位，實用面積約265方呎，每方呎叫價約14,642元，相信其他放盤經議價後，亦有機會跌穿「4球」。

至於上車總站的屯門區，自8月至今，都錄得超過20宗低於「4字頭」平價買賣。當中，包括凱德花園2座中層戶，實用面積約312方呎，成交價355萬元。

荃中「蝕本價」365萬沽

祥益資料顯示，8月初期間，該區私樓及資助房屋已補價自由市場放盤，佔242個的叫價低至400萬元或以下，以同期計，屬近5年最多，而截至9月中為止，同類放盤更增至約248個，當中佔約88%的開價低於400萬元。

該行袁思賢表示，同區低價放盤都以單幢私樓或自由市場單位為主，而上述私樓屋苑凱德花園，現時有5個低於400萬元放盤，入場費由380萬元起，包括2座高層一個實用面積約312方呎單位。

此外，荃灣中心近日都連錄「3字頭」成交，包括14座低層單位，實用面積約324方呎，以「蝕本」價365萬元沽出。美聯鍾家豪指，自7月開始屋苑再現同類平價放盤，現時有約17個，叫價由360萬元起，其中4座中層放盤，實用面積約324方呎，有裝修，每方呎叫價約11,111元。

沙田私人屋苑近日都頻錄同類低價買賣，河畔花園8月至少錄兩宗。該行李澤權指，新盤低市價推出，加上環球經濟低迷，以及加息等消息影響，區內二手交投慘淡，心急業主減價出貨，屋苑現時入場放盤為E座低層戶，實用面積約269方呎，料意向價約400萬元。另外，同區花園城入場費，亦由415萬元起，估計上述業主「見票」後，會再有一定議幅。

翠屏低層250萬易手

而大圍金獅花園由7月開始，亦先後錄得數宗300餘萬元買賣，其中1期A座低層4室，實用面積約270方呎，僅售360萬元，跌返2017年價位。美聯羅航星表示，同類低價放盤很快被市場承接，屋苑有約80個二手買賣放盤，叫價由440萬元起。

除牛頭角、屯門、荃灣及沙田等地區外，元朗區8月至今都錄約10宗低於400萬元買賣，但大部分為單幢私樓。而大埔屋苑都開始錄得同類個案，其中翠屏花園B座一個低層單位，早前成交價亦僅約350萬元。