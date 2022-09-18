【股市前膽】大鱷預言美股「屠殺未完」　對沖方法是...

環球對沖基金今年嚴重「失血」，單是專注新興市場者就錄得資產萎縮逾兩千億元，業界坦言，贖回潮今年相當嚴重，不考慮在現階段積極撈底博翻身。著名「中國大淡友」、對沖基金Crescat Capital創始人史密斯(Kevin Smith)表示，現時物價上漲壓力並非單靠加息能夠解決，預言美股大屠殺未完，對沖方法就是做淡人民幣。

據追蹤對沖基金行業的研究機構HFR統計，環球對沖基金資產管理規模(AUM)去年底首度突破4萬億美元，可惜過了6個月便失守，次季沒有任何一個組別能夠吸引新錢，反而合共被投資者抽走275億美元，過去12個月累計負回報逾8%。專注新興市場的對沖基金今年首8個月回報為負12.46%，跑輸行業平均，踏入第三季未見好轉，而AUM於上半年縮水267億美元(約2,082億港元)。

即使主攻宏觀策略或商品的對沖基金逆市錄得一成左右回報，百翱資本管理合夥人黎士盛坦言，對沖基金今年贖回潮今年非常嚴重，主打亞洲、高息債和加密貨幣的基金先後出事，亦見照顧超高財富淨值人士的私人銀行裁員。港股無起色一大原因是以加密貨幣和內房企業債券大跌，以它們做抵押融資的基金被迫沽貨補倉。

他認為，這輪跌市並非出於極度恐慌，不具備「別人恐慌我貪婪」的條件。「政策市」下，港股做長倉或短倉都不容易，內地明顯在「放水」，惟信心疲弱，況且美股恐再跌半成至一成，亞洲也不會好過，對沖基金現在力行保本為上，「全年僅蝕5%已經不錯」。

史密斯稱，聯儲局只能從需求端控制通脹，即透過收緊銀根令總需求降溫，惟物價上漲的重要元兇是資源開發企業過去10年投資不足，就算現在拍板投資也要幾年時間始能投產、滿足需求，「收水」反而不利他們投資，更會令估值依然過高的美股，尤其是大型科技股進一步大跌，宏觀經濟也會走進痛苦的滯脹期。

旗下基金Crescat目前的策略就是「沽大科企、買資源股」，並用人民幣認沽期權來對沖上述策略。史密斯稱，即使人民幣在他過去多年唱淡期間不時上升，整體而言沽空人民幣的策略拉勻都有錢賺，「現在正合時」。

利達基金經理及合夥人黃耀宗表示，美股短期甚不明朗，不能短炒，惟如願意按外國「長線投資」的定義持貨3年以上，可用組合約30%資金持有或吸納可再生能源等長線前景清晰的板塊，不用在意波動，可關注太陽能設備股Enphase(美股︰ENPH)和氫能電池開發商Plug Energy(美股︰PLUG)，並指亞馬遜和微軟等大型科技企業長遠不見得有大問題，「強烈持有」蘋果公司(Apple Inc.)。

中資股方面，他表示，早在7月已經「食胡」，「二十大」之後再作打算，中資股目前的問題乃信心尚待復原，「二十大」過後再看，「如果今次減持的外資重新流入已經不同」。

黎士盛稱，即使明年息口前景會較明朗，股市有低吸機會，也不得受惠的是中資股，充其量只是新能源等板塊，事關俄烏戰爭及台海動盪恐令基金避開中資股，不利估值修復，內房的重整也非一朝一夕。追落後的機會側重於東南亞，以及美國的金融股，之後再到美國科技股慢慢追上。