糧食危機見曙光　一原因英國三文治仍兩年貴6成...

近期農產品價格下跌，全球食品通脹可能已近見頂。自從俄羅斯入侵烏克蘭後，雖然小麥、玉米和大豆價格一度飆升，但目前升勢已經隨着烏克蘭恢復穀物出口後而逐步回落，國際評級機構惠譽早前發表報告，認為國際糧食價格有可能已經見頂。

實際上，在芝加哥期貨交易所交易的小麥期貨價格在半年低位水平徘徊，每蒲式耳近859美元，距離6月高位，下跌25%。聯合國糧食及農業組織表示，全球糧食價格自7月起顯著下跌，部分原因是烏克蘭與俄羅斯達成協議，解除對烏克蘭主要黑海港口的封鎖，烏國的穀物出貨量已經逐步恢復。

2021年烏國糧食出口量達到4,500萬噸，佔全球總出口量的11%，可見其影響力龐大。雖然目前約有2,000萬噸糧食儲存在烏克蘭港口糧倉中，但是烏克蘭農業部早前公布，自港口重開以來，已有超過30艘貨船運載近72萬噸農作物到海外。

另一個糧價回落的原因，為市場預計，澳洲今年將再次迎來農作物大豐收，對於穀物短缺的憂慮已日漸緩解。

金融市場對美國聯儲局的擔憂也推動農產品價格下跌，將收緊貨幣政策至高於中性利率，即使這可能導致經濟衰退。聯儲局近幾個月的「鷹」派貨幣政策立場導致美元迅速升值，美匯指數升至20年高位。而由於大多數商品的定價以美元為基準，所以美元與商品之間存在反向關係，美元升值會影響商品價格。

此外，全球製造業採購經理指數下降顯示工業增長放緩，也預示未來商品價格或走軟，同時大量資金退出商品期貨市場。

美國傳媒分析指，烏國解封初期的穀物出口規模仍較小，短期仍未足以解決糧食危機。另一方面，化肥價格上漲亦有可能再次令農產品價格上升，雖然化肥價格最近有所下降，但仍是兩年前的兩倍，尤其是作為氮基肥料的其中一種主要原料的天然氣，被俄國限制出口輸往歐洲。至於「拉尼娜現象」對天氣影響也可能擾亂今年底的糧食收成。

聯合國糧農組織預計糧食供應進一步放緩，8月聯合國食品價格指數按月跌1.9%，並為連續5個月下降。有分析估計，該食品指數會進一步下跌。而美國和歐元區的食品消費物價指數(CPI)按年亦會隨之而下降，雖然有一定滯後，但惠譽預測明年歐美地區的食品通脹將大幅回落。

英BLT三文治兩年貴63%

近期英國能源價格飛漲成為市場焦點，原來當地的食品業同樣面對成本大增的嚴重問題。在疫情爆發之前，英國人每年要吃掉價值80億英鎊的三文治，不過，疫情為該行業造成了史上最嚴重的打擊，原本寄望疫情後的市道會迎來反彈，惟被通脹壓力再次擊沉。勞動力短缺、經濟狀況惡化和英國工作習慣的變化，使英國的三文治也「變質」。

疫情導致寫字樓關閉，並興起「在家工作(Work from home)」熱潮，原本以白領為主要顧客的三文治店生意大受打擊。英國三文治及外賣食品協會估計，疫情的兩年間，生意仍比疫前大減20%。

不止如此，勞動力和食品原料供應正面臨中斷危機。英國脫歐關閉了歐盟公民自由流動的大門，缺少生產工人之下，他們的工資正在迅速上漲。自俄羅斯今年入侵烏克蘭以來，強烈的通脹壓力增加了採購和供應鏈停滯的不確定性。

一個傳統的BLT(煙肉、生菜、番茄)三文治，單計麵包皮原材料小麥和番茄，兩年間就已賣貴接近63%，雞蛋和生菜加價兩成，最誇張的葵花籽油，比起2019年初加價2.35倍，而唯一價格相若的是豬肉，加幅僅0.3%。

自英國脫歐以來，來自東歐的廉價勞動力供應不斷減少，雖然政府的支援措施使大多數食品製造商得以在惡劣的經營環境之下幸存，但食品製造及分銷商Adelie Foods於2020年進入破產保護，使2,000個員工失去工作。英國三文治及外賣食品協會估計，該行業營業額僅達疫情前的約80%，即每年收入降至約64億英鎊。